Villagrasa (PSOE) propone crear el Fondo de Solidaridad Energética para redistribuir 20 millones entre los Ayuntamientos

El diputado del PSOE Darío Villagrasa. - PSOE.

ZARAGOZA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón, Darío Villagrasa, ha reclamado al Gobierno autonómico que aplique el Fondo Aragonés de Solidaridad Energética, tal y como contempla la Ley de Medidas de Fomento de las Comunidades Energéticas y Autoconsumo Industrial en Aragón, para redistribuir 20 millones de euros entre los Ayuntamientos.

Desde que se aprobó hasta la actualidad, Villagrasa ha calculado que han sido más de 20 millones de euros los que este año 2026 han dejado de percibir los ayuntamientos susceptibles de recibir estos ingresos.

El diputado socialista ha anunciado una iniciativa parlamentaria que se debatirá próximamente en las Cortes de Aragón para "implementar con carácter inmediato este Fondo que permitirá los fondos los fondos recaudados en el ejercicio 2025 entre los municipios del medio rural aragonés".

Darío Villagrasa ha asegurado que si el gobierno de Jorge Azcón cumpliera la ley y desarrollara este Fondo, "entre el 50 y el 90% de lo recaudado por el Gobierno aragonés por energías renovables debería estar redistribuyéndose entre los municipios aragoneses".

Y esta cifra es de entre 20 y 40 millones de euros en 2026, con respecto a lo recaudado en 2025; y la misma previsión para el próximo ejercicio. A la pregunta que el PSOE formuló al gobierno aragonés sobre qué piensa hacer con este Fondo, ha lamentado Villagrasa que la respuesta ha sido "nada".

Pide el parlamentario también que el Gobierno aragonés "realice las actuaciones jurídicas, técnicas, administrativas y de desarrollo normativo correspondientes, que garanticen la distribución de los recursos del Fondo Aragonés de solidaridad energética a los Ayuntamientos durante el año 2026".

LIMITACIONES MEDIOAMBIENTALES

Darío Villagrasa ha argumentado que desde que esta ley se aprobó a finales de 2024, no se ha desarrollado y "ha supuesto un lastre para los ayuntamientos susceptible de recibir fondos, que son aquellos afectados directa o indirectamente por la instalación de estos parques, al igual que aquellos que por determinadas limitaciones medioambientales no puedan desarrollar proyectos de energía renovable.

"El Gobierno de Azcón desprecia a estos municipios y condena su posibilidad de nuevas inversiones y desarrollo económico", ha dicho Villagrasa.

Ha recordado el carácter equilibrador y compensador de este fondo: "Se puso en marcha para promover el desarrollo económico y luchar contra la despoblación, tanto en los territorios generadores de energía a partir de fuentes renovables, tales como la hidráulica, la geotérmica, la eólica y la fotovoltaica, así como sus servidumbres generadas, como, especialmente, en aquellos otros en los que la existencia de limitaciones medioambientales, dificultades orográficas, especialidades paisajísticas o restricciones análogas imposibiliten o dificulten la generación de este tipo de energía en cualesquiera de sus modalidades".

"Ni en 2025 ni en 2026 se ha hecho ningún tipo de gestión o avance en la materialización de este fondo", ha enfatizado Villagrasa. El diputado ha apuntado que, en función de las recaudaciones realizadas en 2024 en materia de parques fotovoltaicos y otras energías renovables y las previstas en 2025 y 2026, el cómputo total de ingresos derivados de estas tasas e impuestos supone un total de 21.796.168,50 euros.

"Urgimos al señor Azcón a que implemente este fondo que contribuiría a que los ayuntamientos beneficiarios contarán con unos ingresos muy importantes para el mantenimiento de los servicios y sobre todo para llevar a cabo medidas para fijar población", ha concluido.