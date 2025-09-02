Villanueva de Huerva (Zaragoza): El Festival de Música Antigua y su órgano histórico brillan en septiembre

El director artístico del Festival, Jesús Martín; la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro; y el organista y musicólogo, Carlos González. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad zaragozana de Villanueva de Huerva retoma un año más su Festival de Música Antigua, tras el éxito de la primera edición, que en esta ocasión celebrará nueve conciertos a lo largo de este mes de septiembre con su órgano histórico como principal protagonista.

En la presentación del festival, la diputada delegada de Cultura de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Charo Lázaro, ha destacado que Villanueva va a recibir a "algunos de los mejores intérpretes que tenemos en nuestro país y fuera de nuestras fronteras", con un cartel "realmente envidiable".

Lázaro ha definido la música antigua como "un legado cultural incalculable que permite comprender mejor la evolución de la música occidental" ya que muchas de las bases de sus estructuras musicales todavía se utilizan en la actualidad.

EL ÓRGANO DE VILLANUEVA DE HUERVA

En este caso, además, servirá para dar uso al órgano histórico de Villanueva de Huerva, que data de 1607 y que es "una joya patrimonial".

El director artístico del festival, Jesús Martín, ha señalado que el principal objetivo es "tener el órgano en práctica" porque "si lo restauras y luego no le das vida, son instrumentos que vuelven otra vez a la fase inicial y se estropean".

La organización y financiación corre a cargo del Ayuntamiento, con la colaboración de la parroquia, y estará compuesto por un total de nueve conciertos a partir de este domingo, 7 de septiembre, y los dos siguientes sábados y domingo --13, 14, 20 y 21 de septiembre--.

Excepto el día 20, cada día habrá dos recitales --a las 17.00 y las 18.30 horas--, que terminarán con un aperitivo con vinos de la zona para aunar cultura con gastronomía.

El organista y musicólogo Carlos González ha asegurado que el órgano histórico de Villanueva de Huerva es un instrumento "muy bonito" y "de muy bellas cualidades", tanto estéticas como sonoras. "Representa perfectamente la estética sonora de la Escuela de Organería Ibérica, y más concretamente la aragonesa", ha afirmado, recordado que una "larguísima lista" de estos instrumentos están en la provincia de Zaragoza y se encuentran entre "los más bonitos de todo el país".

González ha añadido que el órgano no sólo es "el instrumento rey" en la iglesia, sino que su versatilidad permite a los espectadores "disfrutarlo en todas sus vertientes", tanto como solista, aprovechando todos sus recursos sonoros, como acompañando a otros instrumentos o a la voz.

PROGRAMA

La inauguración de este festival tendrá lugar el domingo, 7 de septiembre, con el proyecto musical local 'Viaggio da Venezia a Amsterdam' y un programa dedicado al violín barroco titulado 'El gusto de la hermosa. Música de bayle para violín en la España de 1770'.

A continuación, el trío navarro Hespérides interpretará un repertorio que discurre a través de varios siglos de música religiosa y profana en la vieja Europa. La voz de Zuberoa Aznárez, será acompañada por los instrumentos de sus compañeras, Edurne Aizpún y Gloria Aleza.

El 13 de septiembre, sonará el órgano histórico de la iglesia parroquial en las manos de Alejandra Escolante. La intérprete gallega ofrecerá un programa dedicado al órgano ibérico del siglo XVIII, con obras del Padre Antonio Soler, Carlos Seixas, Fray Antonio Martín y Coll, Carlos Baguer o Rafael Anglés, entre otros.

Posteriormente, la actriz Nuria Lestegás acercará al público a la época de los Alday, una familia de violinistas menorquines en la Francia posrevolucionaria. Junto a ella, los miembros del Cuarteto Alicerce serán protagonistas de la parte musical.

La música del siglo XVII llenará la tarde del domingo 14. Primero, con el trío Alday --compuesto por los violinistas Jesús Martín y Roberto Santamarina, junto con Alejandra Escolante a la espineta-- que ofrecerán una muestra de la música creada por la escuela boloñesa del violín entre 1660 y 1675.

La tarde se cerrará con el recital de Los Músicos de Su Alteza, conjunto zaragozano que lleva más de treinta años en los escenarios. En esta ocasión la gran soprano Olalla Alemán y Luis Antonio González, al órgano histórico de 1607, deleitarán al público con música española e italiana del siglo XVII: composiciones de Monteverdi, Frescobaldi, Sances, Correa de Arauxo, Juan Hidalgo, Pablo Bruna, entre otros,

Este año en el festival se ha dedicado un día para la difusión de la música antigua entre los niños, que será el sábado 20 de septiembre. Así, el Ensemble Musicantes traerá 'El dragón y el caballero apetitoso', un cuento medieval para que pequeños y mayores disfruten, a través de esta historia narrada y proyectada, de la música e instrumentos de la Edad Media.

El festival se clausurará el 21 de septiembre con dos conciertos, de la mano del virtuoso portugués de instrumentos de cuerda pulsada Tiago Matías, quien dará muestra de su arte a la guitarra barroca y vihuela de mano a través de su programa 'Iberia. Viaje por la música ibérica de los siglos XVI, XVII y XVIII'.

El último concierto de la edición tendrá el título 'Baile a orillas del Huerva. Música y danza en tiempos de Goya' y correrá a cargo del joven dúo Modern Baroque, compuesto por la bailarina Inés Turmo y Carlos González, quien interpretará diversas piezas en el órgano histórico de Villanueva que Inés bailará con trajes y técnicas de la época.

MÁS ALLÁ DE UN CICLO DE ÓRGANO

El organizador ha considerado que el programa es "muy completo" y "muy variado", abarcando diversos estilos para divulgar la música antigua "en todas sus características y épocas", sin limitarse a ser un ciclo de órgano, aunque este instrumento tenga un papel protagonista.

De hecho, tendrán su presencia instrumentos medievales, el violín barroco e incluso instrumentos anteriores a la Edad Media, como en el caso del recital de Hespérides.

Sobre la experiencia de la primera edición, Martín ha asegurado que "fue muy buena" y que "la gente acudió y lo disfrutó", por lo que para este año tienen "muy buenas perspectivas" --de hecho, ya hay 75 invitaciones recogidas para el primer concierto--, a pesar de que "a veces es muy concluido" traer música antigua al medio rural.

CONCIERTOS GRATUITOS CON INVITACIÓN

Todos los conciertos serán gratuitos y, para acceder cada jornada a la iglesia y disfrutar de la música antigua, será necesaria invitación. Las invitaciones se pueden conseguir leyendo el código QR del cartel y rellenando el formulario que aparece en el enlace.

En la página web del Centro de interpretación Dinosaurios de Zaragoza --'www.dinosauriosdezaragoza.com'-- se puede consultar el programa detallado y toda la información del festival. Las invitaciones serán necesarias también para acceder a los aperitivos con vinos de la tierra que se ofrecerán a músicos y asistentes después de las jornadas dominicales.