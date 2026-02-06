Visita al Pilar, pasear, esquiar o jugar a fútbol: los planes de los candidatos del 8F en la jornada de reflexión

Los candidatos a la Presidencia de Aragón de las principales formaciones este 8 de febrero. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos a la Presidencia de Aragón han avanzado cuáles serán sus planes durante la jornada de reflexión de este sábado, 7 de febrero, desde visitar la Basílica del Pilar, pasear, descansar, esquiar o jugar a fútbol con amigos, hasta animar al Real Zaragoza en su enfrentamiento contra la SD Eibar.

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, visitará la Basílica del Pilar a las 12.00 horas, acompañado por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Después, tomará vermú con miembros de su equipo de campaña, porque es un día "de agradecer a toda la gente que ha estado trabajando" en estas dos semanas.

Por su parte, la candidata socialista, Pilar Alegría, ha asegurado que se desplazará hasta su pueblo, La Zaida, para "recargar pilas y descansar un poquito", acompañada de familia y amigos. "Incluso si nos encontramos bastante por allí, podremos ir a tomar algo a la peña", ha apuntado.

Otros como el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, también optarán por descansar y pasear en su municipio familiar, Villastar, en la provincia de Teruel.

Jugar al fútbol con amigos en Torrero es el plan del candidato de CHA, Jorge Pueyo, para esta jornada de reflexión: "Es lo que hacemos muchas semanas, pero hasta ahora no lo podía hacer". Por la tarde, animará y "sufrirá" viendo el encuentro entre el Real Zaragoza y la SD Eibar: "Espero que gane".

PASEAR Y ESQUIAR

La Laguna de Gallocanta será el espacio natural en el que el candidato de Teruel Existe, Tomás Guitarte, pasará el sábado dando un paseo.

Como la mayoría, la candidata de Podemos-Alianza Verde, María Goikoetxea, ha adelantado que aprovechará la jornada de reflexión para "descansar y pasar tiempo de calidad con mi familia", tras una campaña "intensa". En concreto, dedicará la mañana a pasear por la ribera del Gállego junto a su perro 'Pirata' y tomar vermú en Villanueva de Gállego, su pueblo, junto a sus amigas.

"Comeré con mis padres y la tarde será de peli y manta en el sofá para cargar pilas y afrontar un domingo electoral que, espero, nos traiga un Aragón mejor", ha confiado.

Asimismo, la candidata de IU-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, ha planeado pasear por el Canal Imperial para después comer con amigos en Torres de Berrellén y pasar una tarde en familia.

Por último, el candidato del PAR, Alberto Izquierdo, prevé, si el tiempo lo permite, esquiar con sus hijos en la estación de Valdelinares, en la provincia de Teruel.

