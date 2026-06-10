Vivienda remite a las Cortes de Aragón la ley del sector para aprobarlo en el primer trimestre de 2027

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y el consejero de Vivienda, Octavio López. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha anunciado este miércoles que el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la remisión a las Cortes autonómicas del proyecto de ley de Vivienda, con el deseo de que el Parlamento lo apruebe para su entrada en vigor en el primer trimestre de 2027.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, López ha recalcado que este proyecto de ley es "exactamente" el mismo que recibió se envió al Parlamento en 2024, con las enmiendas aprobadas entonces, de forma que se acelerarán los plazos, aunque los grupos podrán presentar nuevas enmiendas y, ha dicho, así lo harán PP y Vox juntos y por separado.

Ha recordado que la comunidad autónoma contará, por fin, con su propia ley de vivienda, después de que hace más de 40 años se transfirieran las competencias.

COMPROMISO POLÍTICO

Octavio López ha señalado que esta iniciativa legislativa responde al "compromiso político" planteado en 2023 por el Gobierno autonómico de Jorge Azcón, recordando que la convocatoria de elecciones el pasado mes de diciembre --se celebraron el 8 de febrero-- impidió la aprobación definitiva de la ley.

Del contenido ha destacado que se pretende incrementar el parque público de vivienda y apoyar la vivienda protegida para dar solución a los 47.000 jóvenes que no se han emancipado todavía.

Se impulsará la rehabilitación de vivienda pública en los municipios pequeños, como recoge el Plan Aragón Más Vivienda, un plan a seis años por 400 millones de euros de inversión.

El proyecto de ley recoge los acuerdos que adoptaron PP y Vox para conformar el Gobierno de la actual legislatura, por ejemplo la construcción de 4.000 viviendas más, incrementar la oferta de vivienda, impulsar la construcción de vivienda protegida con medidas de fiscalidad y financiación, también la actualización del módulo de vivienda de protección, implementar "un sistema transparente y controlado" de acceso a la vivienda protegida, teniendo en cuenta el principio de prioridad nacional vinculado al "arraigo real" a la hora de asignación de vivienda, con 10 años de residencia legal para adquisición de vivienda y cinco para alquiler asequible.

Tras manifestar su oposición a la ley estatal de vivienda, Octavio López ha avanzado que se crearán una cátedra especializada en Unizar y un Observatorio de la Vivienda, y se reformará el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que podría incluirse en la ley de presupuestos.

El Ejecutivo regional intentará que se puedan llevar a cabo las 3.000 viviendas públicas anunciadas, realzando que Aragón es ahora la primera comunidad autónoma en construcción de vivienda pública en régimen de alquiler asequible en términos relativos, la segunda en números absolutos, solo por detrás de Madrid, ha continuado López.

78 ARTÍCULOS

El texto que será remitido al parlamento autonómico se estructura en torno a un título preliminar, cuatro títulos que suman 78 artículos, tres disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y cinco disposiciones finales. En él han trabajado las direcciones generales de Vivienda y Urbanismo, la Secretaría General Técnica del Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial y la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. Además, recoge 59 aportaciones totales y 184 parciales incorporadas durante el periodo de participación pública.

El proyecto de ley que el Gobierno de Aragón enviará a las Cortes se sintetiza en un decálogo de actuaciones principales, como las mencionadas: Se pondrán a disposición de la promoción de viviendas suelos de titularidad pública que no se vayan a destinar a equipamientos y que se desarrollarán al amparo de la Directriz Especial de Viviendas Dotacionales Públicas.

El Gobierno asegurará la disponibilidad de recursos para nuevas viviendas mediante iniciativa pública directa o en colaboración público-privada. Se garantizarán fondos para ayudar a los demandantes de vivienda pública, buscando que no tengan que destinar a ella más del 30% de sus ingresos.

Se aplicarán soluciones territoriales diferenciadas adaptadas a las necesidades de cada municipio, distinguiendo entre capitales de provincia, localidades de más de 3.000 habitantes o núcleos más reducidos.

Se regulará la vivienda protegida en base a los criterios sociales del momento y se actualizará el módulo para que su construcción sea viable y no se detenga el impulso a las promociones de VPA.

Se aportarán soluciones habitacionales adaptadas a las demandas actuales, como alojamientos para trabajadores de sectores estratégicos como el turismo. Se establecerán las condiciones de uso de las viviendas sociales para destinarlas a la población extremadamente vulnerable.

Se fomentarán acuerdos con el resto de administraciones públicas para intervenir en un mercado inmobiliario constreñido por los altos precios y la escasez de oferta. Se posibilitará temporalmente la construcción de vivienda protegida en suelos inicialmente definidos para uso terciario.

El proyecto de Ley es un texto "estudiado y equilibrado" y está abierto a que los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón introduzcan sus aportaciones a lo largo de la tramitación para conseguir una ley útil, con un recorrido amplio y que resuelva de manera eficaz el problema de la vivienda en Aragón.