Los Voluntarios de Zaragoza celebran su día grande con 155 nuevas incorporaciones en 2025

Los Voluntarios celebran su día grande con 155 nuevas incorporaciones en 2025 - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Voluntarios de Zaragoza han celebrado su día grande con la tradicional gala en el Auditorio de Zaragoza, donde han estado acompañados por quien será su padrino durante este año, el presentador Javier Segarra, quien ha recibido la sorpresa en el mismo acto.

Este cuerpo municipal sigue a día de hoy más vivo que nunca, ya que en este 2025 se han incorporado 155 nuevos voluntarios/as y muchos de ellos jóvenes. De esta cifra, doce nuevos voluntarios tienen entre 12 y 17 años y 38 se sitúan en la franja de edad de entre 18 y 30 años.

El consejero municipal de Participación y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, y otros concejales de la corporación municipal, ha querido acompañarlos en el Día del Voluntariado Municipal, que se celebra cada año el 14 de junio, coincidiendo con el aniversario de la Exposición Internacional de 2008.

Con este acto, la capital aragonesa agradece la labor desinteresada y altruista de un cuerpo municipal que nace al calor de la Exposición Internacional hace ya 18 años.

PERFIL

Desde entonces, miles de personas han colaborado bajo estas siglas en el funcionamiento y desarrollo de actividades y eventos, siendo una parte importante de la ciudad. En la actualidad, existen 2.079 voluntarios activos, de los que 1.313 son mujeres y 766 hombres.

Del total, 304 son menores de 30 años, lo que refleja el esfuerzo realizado en los últimos años para rejuvenecer este cuerpo municipal.

Durante el acto, que ha comenzado a las 12.00 horas, el presentador Javier Segarra, quien ha dirigido este evento en los últimos años, ha conocido en ese momento que será el padrino de los voluntarios a lo largo de este año, un anuncio que ha sido recibido por todos con una gran ovación.

Ha cogido el relevo del exjugador de la selección española de baloncesto, Fernando Arcega, quien ha asumido esta responsabilidad en el último año. En el acto, se ha proyectado un vídeo de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien, aunque este año no ha podido acompañarles en persona, ha querido dedicarles unas palabras de agradecimiento y reconocimiento.

"Vuestra labor es, muchas veces, silenciosa y discreta, pero absolutamente imprescindible. Detrás de tantos actos, eventos y actividades que hacemos en Zaragoza, siempre estáis vosotros, ofreciendo vuestro tiempo, vuestro esfuerzo y vuestra ilusión de manera generosa", ha manifestado. Por todo ello, les ha dicho que son un "ejemplo de compromiso" y una "muestra de lo mejor que tiene nuestra ciudad, personas dispuestas a ayudar sin esperar nada a cambio".

Alfonso Mendoza les ha dedicado palabras de afecto por su "dedicación plena" y colaboración "altruista" con la ciudad.

Desde el Área de Participación Ciudadana, se ha trabajado con nuevas iniciativas para que el voluntariado de la ciudad siga creciendo. En 2025 se han incorporado 155 nuevos voluntarios, que se suman a los 226 del 2024 y a los 157 de 2023. Además, en estos meses de año, se han dado de alta 44 nuevos voluntarios --30 mujeres y 14 hombres--, once de los cuales tienen entre 12 y 25 años.

Los voluntarios colaboran en numerosas actividades y servicios, contribuyendo a mejorar el buen funcionamiento de la ciudad.

Durante este año, han continuado con la colaboración que realizan de forma estable y han incorporado otras nuevas. "Vuestro impacto es tan evidente que cada vez son más los espacios que quieren contar con vosotros, y esa es la mayor prueba de vuestro gran trabajo y espíritu de colaboración", ha manifestado Mendoza.

De esta forma, 26 voluntarios participan a diario, incluido los domingos, con la Casa Amparo, acompañando en los paseos a las personas mayores residentes que no tienen familiares cercanos.

Además, colaboran con la Casa Abierta de Hombres y con el Acuario de Zaragoza, gracias a un convenio de colaboración. Este año, además, han comenzado a colaborar con la Casa Abierta de Mujeres, dos días a la semana, y con el Museo de Origami de Zaragoza, donde acuden una vez al mes.

A esta labor estable, se suma la colaboración en las múltiples actividades y eventos que se celebran en la ciudad. Las últimas han sido la Feria del Libro, en la que han colaborado 30 voluntarios, o la recogida del Banco de Alimentos.

Entre las próximas citas, se encuentra la Noche en Blanco el 27 de junio, que contará con la colaboración de 17 voluntarios, o el Día del Deporte en septiembre. Nueva formación Durante el primer semestre del año, se han impartido también nuevos cursos de formación para profesionalizar todavía más la función de los voluntarios.

De esta forma, un total de 260 voluntarios han participado en los cursos de fotografía, certificado digital o seguridad vial, este último impartido en el cuartel Palafox por la Policía Local.

Los voluntarios volverán a reunirse el 8 de julio en el Homenaje a los voluntarios fallecidos, uno de los actos más emotivos que celebran al año en el cementerio de Torrero, donde también estarán acompañados por el consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza.