El consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento, Carlos Gimeno, en el Mercado de La Almozara - DANI MARCOS

ZARAGOZA, 19, (EUROPA PRESS)

El programa Volveremos del Ayuntamiento de Zaragoza ha generado este 2026 más de 59,6 millones de euros en ventas en 2.178 negocios de la ciudad, cumpliendo así con su objetivo de incentivar el consumo en el comercio local de los barrios.

El consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento, Carlos Gimeno, ha explicado que este miércoles se agotó el saldo de la tercera y última campaña del año dotada con 2,7 millones de euros y con él todo el presupuesto municipal previsto para este 2026, que alcanzaba los 4,5 millones de euros. A esta cuantía se suma los 3,1 millones de euros aportados por el Gobierno de Aragón para la ciudad.

"Hemos cumplido con el objetivo fijado en los presupuestos municipales de 2026 destinando toda la partida prevista para Volveremos, lo que demuestra el compromiso de este Ayuntamiento con el comercio de proximidad y con el impulso de la economía de nuestros barrios", ha indicado Gimeno desde el Mercado de La Almozara, donde ha asegurado que, tal y como adelantó la alcaldesa, Volveremos contará con dotación en las cuentas de 2027.

A su juicio, la respuesta de los ciudadanos y los resultados alcanzados confirman que es "una herramienta eficaz para incentivar el consumo local, apoyar a nuestros establecimientos y ayudar a las familias".

La última campaña de Volveremos, que comenzó el pasado 28 de octubre con financiación municipal de 1.981.000 euros; y autonómica de 779.000 euros, ha generado unas ventas por valor de 21,1 millones de euros.

IMPACTO

Gimeno ha destacado el alcance de Volveremos y el impacto en el tejido comercial, ya que, aunque haya finalizado el saldo, los usuarios tienen todavía 2.487.000 euros en los monederos para poder hacer sus compras antes del 31 de diciembre.

"El programa sigue apoyando al pequeño comercio y ayudando a las familias a afrontar el encarecimiento de las compras diarias y las navideñas de las próximas semanas, porque cada euro que se invierte revierte directamente en la economía local y en los negocios que dan vida a nuestros barrios", ha argumentado.

Los datos así lo avalan porque durante 2026 un total de 100.242 usuarios han comprado al menos una vez en los 2.178 establecimientos adheridos al programa de la capital aragonesa.

Por último, Gimeno ha recordado la principal novedad del programa incorporada este 2026 para que se invierta en el comercio hasta el último euro de los monederos, y es que por primera vez se pueden traspasar saldos entre usuarios.

"El hecho de que más de 2.100 establecimientos hayan registrado este año alguna venta vinculada al programa demuestra el alcance de esta iniciativa y su capacidad para generar actividad en el pequeño comercio", ha apuntado Gimeno, quien ha destacado que detrás de cada compra hay un negocio de proximidad que "mantiene su actividad, genera empleo y contribuye a dinamizar la vida de nuestros barrios".