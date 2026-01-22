Vox aplaude la próxima rebaja fiscal de la plusvalía 'mortis causa' para segundos inmuebles en Zaragoza

La concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, y el presidente de Aragón Stop Sucesiones y Plusvalías, Francisco Langa - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha trasladado su satisfacción porque en la próxima Comisión de Hacienda se aprobará de forma definitiva la modificación del articulado de la ordenanza fiscal número 9 de Plusvalía, que conlleva una rebaja en los supuestos 'mortis causa', y se ampliará el porcentaje aplicado de bonificación a los segundos inmuebles.

Asimismo, supondrá la modificación para una "mayor protección a la familia y a las herencias, y ampliamos los supuestos de mortis causa a aquellos procedentes de pactos sucesorios de presente", ha destacado Torres.

En rueda de prensa, ha comentado que con esta aprobación definitiva las viviendas habituales seguirán contando con esa bonificación del 95 por ciento, así como los terrenos afectados a la actividad de una empresa ejercida de forma habitual, personal y directa del causante, y también se extiende hasta el 95 por ciento las bonificaciones para un segundo inmueble diferente a la vivienda habitual.

Si este segundo inmueble es vivienda, garaje o trastero, tendrá una bonificación del 95 por ciento y, si es otro tipo de inmueble, tendrá una bonificación del 65 por ciento, ha diferenciado la portavoz adjunta de Vox.

UN IMPUESTO INJUSTO

Ha reiterado que para Vox, la plusvalía es un impuesto "injusto, de carácter voluntario, que los Ayuntamientos pueden aplicar o no", y que "grava nuevamente a los contribuyentes que durante toda su vida han tenido que estar soportando otros impuestos", ha lamentado.

De hecho, en muchísimos casos, no solamente "es injusto, sino también de difícil solución cuando tienen que heredar", ha apostillado Eva Torres.

En la rueda de prensa, ha estado acompañada por el presidente de Aragón Stop Sucesiones y Plusvalías, Francisco Langa, quien ha abundado en que llevan diez años "peleando" para eliminar este impuesto y ha cifrado en unos 6 millones de euros lo que se recauda por plusvalía 'mortis causa'. Ha agradecido a Vox que haya defendido esta propuesta y que la saque adelante.

Eva Torres ha añadido que aunque sea un impuesto "injusto el Gobierno de la ciudad "ha presupuesto por plusvalía más de un 12 por ciento con un recaudación de hasta 32 millones de euros".

"A pesar mensajes catastrofistas, Zaragoza no se para ni en las obras ni en las rebajas de impuestos y sigue la actividad como desde que está Vox en el Ayuntamiento", ha indicado Torres.

Ha defendido las rebajas de impuestos porque supone que los ciudadanos "tienen más dinero disponible y supone exigir mayor competencia a los equipos de gobierno porque no hace más el que más tiene, sino con menos".

Ha abogado por "la menor" presión fiscal y ha informado de que Vox será "muy sensible con los ciudadanos y va a medir mucho la rebaja de impuestos, porque hay mucho margen en las instituciones para hacer las cosas mejor, como reducir estructuras y gastos superfluos para brindar mejor servicio".