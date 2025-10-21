Vox Aragón prescinde de los servicios del asesor Marcos Francoy como asesor en las Cortes de Aragón

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de VOX en Aragón ha adoptado este lunes la decisión de prescindir de los servicios de Marcos Francoy como asesor en las Cortes de Aragón, debido a los comentarios racistas y fascistas vertidos en sus redes sociales.

Desde dicho grupo parlamentario han señalado que "tras haberle comunicado esta decisión a la persona implicada, se hace pública esta decisión".

Además, han puesto de manifiesto que "los comentarios vertidos por el señor Francoy en sus redes sociales en ningún momento han representado ni representan el posicionamiento del grupo parlamentario, al no ser un cargo electo".

Por último, han añadido que "Vox demuestra actuar en base a sus principios y convicciones".