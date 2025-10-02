Vox se ausenta de las Cortes en el minuto de silencio "por el genocidio y el ataque terrorista de Hamás"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, participa en el minuto de silencio de las Cortes de Aragón por el conflicto de Gaza. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del grupo parlamentario de Vox han abandonado el Salón de Plenos cuando en el hemiciclo se ha guardado un minuto de silencio "por las víctimas inocentes del genocidio en la Franja de Gaza y Cisjordania y por las víctimas del ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre de 2023".

En las Cortes de Aragón se celebra este jueves, 2 de octubre, la sesión de tramitación de las propuestas de resolución del Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, que ha tenido lugar los días 24 y 25 de septiembre.

El vicepresidente primero del Parlamento, Ramón Celma (PP), ha dado lectura al acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces de este jueves, para guardar el minuto de silencio.

El grupo parlamentario de Vox ha manifestado su "desacuerdo con el término genocidio en la Franja de Gaza", señalando que "en Gaza se está produciendo una guerra por un territorio".

"El presidente Pedro Sánchez anhelaría disponer de armas nucleares, pero no para defender a España, sino para situarse del lado de Hamás. Estamos convencidos de que al grupo parlamentario socialista les da exactamente igual lo que pase en Gaza, como les dio igual el español asesinado por Hamás en Jerusalén", ha indicado el grupo parlamentario.

"Lo único que pretende el grupo parlamentario socialista mediante sus maniobras es distraer a los aragoneses y tapar la corrupción del Partido Socialista una semana más, aunque eso implique poner en riesgo la vida de civiles y policías, como vimos cuando representantes del Gobierno de España alentaban el terrorismo callejero en la Vuelta o más recientemente con los indultos a varios miembros de los Seis de Zaragoza condenados por la Justicia", han concluido desde Vox.