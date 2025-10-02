Alegría pide la dimisión de la presidenta de las Cortes de Aragón por ausentarse en el minuto de silencio por Gaza

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, atiende a los medios de comunicación durante una visita a la Fundación Tervalis en Teruel, a 2 de octubre de 2025, en Teruel, Aragón (España). - Javier Escriche - Europa Press

TERUEL 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha pedido este jueves la dimisión de la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, por ausentarse, al igual que el resto de diputados autonómicos de Vox, del minuto de silencio que ha guardado la Cámara "por las víctimas inocentes del genocidio en la Franja de Gaza y Cisjordania y por las víctimas del ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre de 2023", al que sí que se han sumado el resto de los parlamentarios.

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la Fundación Tervalis, en Teruel, la también líder de los socialistas aragoneses ha calificado como "bochornoso" el "espectáculo" que se ha vivido en el pleno de las Cortes de Aragón.

"El culmen de ese espectáculo bochornoso lo hemos visto cuando la propia presidenta de las Cortes de Aragón se ha ausentado, no ha entrado en el hemiciclo y cuando ha terminado ese minuto de silencio ha pasado a ocupar su lugar en la presidencia de la mesa", ha criticado.

Por ello, ha reclamado la dimisión de Marta Fernández porque "la presidenta de las Cortes no es una diputada más del grupo parlamentario de Vox". "Si ella quiere pasar a formar parte de su grupo parlamentario, que vuelva a la bancada", ha apuntado, recordado que "está sentada ahí" gracias también a los votos del PP.

Alegría ha recordado que la presidenta de la Cámara es la segunda autoridad de Aragón y, en consecuencia, "tiene una responsabilidad que cumplir". Por tanto, "si no es capaz de cumplir con esa responsabilidad, si no es capaz de cumplir con esa institucionalidad, lo que tiene que hacer es dimitir", ha subrayado.

La portavoz del Ejecutivo central ha ido más allá y ha emplazado al PP, como principal fuerza política del Parlamento aragonés, a que plantee el nombre de otra persona para la presidencia de la Cámara.

Por último, aunque ha reconocido que el PP "ha guardado las formas quedándose en ese minuto de silencio", "a la hora de votar en contra del genocidio que se está cometiendo en Gaza contra el pueblo palestino, ahí su voto ha sido que no".