Vox avisa de que si no hay cambio en la ZBE y en la contención del gasto no apoyará el presupuesto de Zaragoza 2026

ZARAGOZA 2 Feb.

La concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha asegurado que si el Gobierno de la ciudad no introduce cambios en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y en la contención del gasto, no apoyarán el proyecto de presupuesto en el pleno previsto para el 26 de febrero.

Torres ha recordado que la negociación del presupuesto de 2026 "encalló" en varios aspectos como la aplicación de "ese régimen sancionador de la ZBE que ha decidido poner en marcha el PP" y en la exigencia de Vox de un plan para el control de los gastos superfluos, y duplicados que "no tienen que ver con la prestación de los servicios básicos y deben de contenerse frente al excesivo crecimiento del gasto corriente en 2026".

La concejal de Vox ha confiado en que antes del 26 de febrero, el PP se ponga en contacto para ver "si son capaces de solventar estos escollos" que no han permitido pactar el presupuesto del año 2026.

LA PELOTA ESTÁ EN EL TEJADO DEL EQUIPO DE GOBIERNO

Tras dejar claro que Vox no quiere ser colaborador ni cómplice de esa "injusta" aplicación de la ZBE, ni que haya ciudadanos de primera y segunda, que por no tener los recursos económicos suficientes para cambiarse el vehículo, no puedan entrar o que sean multados por entrar al centro de su ciudad, ha considerado que la ZBE "discrimina" a los ciudadanos no por nivel de contaminación, sino "económico".

Por otro lado, el crecimiento "tan importante" de los gastos corrientes del Ayuntamiento de Zaragoza, 50 millones de euros más para 2026 sobre 2025, ha estimado que "más que nunca se evidencia la necesidad de controlar los gastos superfluos y acometer las necesarias fusiones entre sociedades, patronatos y entes dependientes", ha argumentado.

VOX NO NEGOCIA CON PSOE O ZEC

Torres ha querido desmentir la "idea transmitida por el Gobierno de la ciudad" y sido tajante al asegurar que Vox no ha negociado, ni con el PSOE ni con ZeC.

"Nosotros --ha enfatizado-- no hemos negociado nunca con los grupos de la izquierda ninguna enmienda que hayamos presentado a los Presupuestos, ni lo hemos hecho años anteriores, ni lo vamos a hacer este año".

Ha avanzado que "lo único que han dicho es que presentan unas enmiendas, igual que el resto de los grupos municipales. En el caso de que sus cuatro enmiendas parciales a las bases de ejecución del presupuesto, "por una casualidad, las apoya la izquierda o algún grupo de la izquierda coincide en presentar alguna, pues lógicamente esa enmienda saldrá adelante".

"No vamos a retirar nosotros una enmienda porque sea coincidente con una enmienda que pueda presentar, en base a la transparencia, otro grupo", ha incidido para precisar que eso no es negociar sino "coincidir".

MÁS EFICAZ Y EFICIENTE EN LA GESTIÓN

Torres ha incidido en la necesidad de contener los gastos, ser más eficaz y más eficiente en la gestión para poder bajar los impuestos a los ciudadanos.

"Vamos a defender la contención del gasto, disminuir aquellos gastos superfluos y de duplicidades y los que son como consecuencia de tener un montón de entes dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza. Esas dos cuestiones, esos dos escollos se tienen que salvar. Si no se salvan, sigue valiendo nuestro no al presupuesto", ha zanjado.

CUATRO ENMIENDAS PARCIALES

El grupo municipal de Vox ha presentado cuatro enmiendas a las Bases de Ejecución del presupuesto no solamente para ejercer el control y seguimiento, sino también en aras de una "mayor transparencia" hacia los zaragozanos.

Desde Vox han considerado que, independientemente de quién gobierne el Ayuntamiento de Zaragoza, tanto los grupos municipales como los zaragozanos "tienen el derecho de poder supervisar, controlar y saber dónde va a parar cada euro del presupuesto municipal".

Así, Eva Torres ha dado a conocer las enmiendas al presupuesto del ayuntamiento para 2026. Una de ellas propone modificar la base 66 de información al pleno y añadir el apartado 3 que reza: "La información relativa a la ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento y del conjunto del sector público municipal, incluidos los Organismos Autónomos y las Sociedades Municipales, será accesible para su consulta mediante medios electrónicos de forma sistemática, periódica y actualizada, permitiendo el seguimiento de su evolución temporal".

En la base 68, relativa a la información a los consejos de administración de las sociedades municipales, Vox pide añadir el apartado 2 para que la información económico-financiera de las sociedades municipales, incluyendo el balance de situación y la cuenta de resultados, "deberá incorporarse a los sistemas de información económico-financiera del sector público municipal, garantizando su consulta pública mediante medios electrónicos y posibilitando el seguimiento de su evolución en términos análogos a los previstos para la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento".

En la base 67 sobre información a los consejos de los organismos autónomos se quiere añadir que además de ponerse a disposición de sus órganos de gobierno, "deberá integrarse en los sistemas de información económico financiera del Ayuntamiento, permitiendo su consulta pública en condiciones de accesibilidad, periodicidad y detalle equiparables a las existentes para la información sobre la ejecución del presupuesto general.

La cuarta base que se propone modificar es la 1 sobre cumplimiento de las bases de ejecución que pasaría por modificar el apartado 2 y Vox propone limitar o modificar el texto de modo que rezaría: "Se garantizará el libre acceso de los grupos municipales y de todos los ciudadanos al listado mayor de partidas a través de la web municipal. Motivaciones: Por transparencia, por adaptación a los nuevos tiempos de la gobernanza del dato y por haber estado en vigor durante pasados ejercicios en los que no se llevó a cabo".