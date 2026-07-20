Vox celebra el impulso inversor en El Gancho y pide a Chueca máxima coordinación con el Casco Histórico de Zaragoza

El concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza y presidente del Casco Histórico, Armando Martínez - VOX

ZARAGOZA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza y presidente del Casco Histórico, Armando Martínez, ha calificado de "positivo" el próximo impulso económico que recibirá el barrio de El Gancho.

Tras el anuncio de la solicitud de fondos FEDER para un proyecto de intervención que supera los 2,3 millones de euros, Armando Martínez ha mostrado su "agrado por una medida que responde a una necesidad histórica, y a una petición que desde Vox se viene haciendo desde que llegó al Ayuntamiento, en el año 2019".

Martínez ha recordado firmemente que se trata de una reclamación que Vox abandera desde hace años. "Acogemos con agrado el impulso a la zona del Gancho con los fondos FEDER; desde Vox y la Presidencia del Casco Histórico celebramos la noticia y transmitimos a la alcaldesa nuestro apoyo y máxima colaboración".

DEMANDAS DE LOS VECINOS

El presidente del Distrito de Casco Histórico ha trasladado una petición muy clara a la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca: "es imprescindible --ha afirmado-- que el equipo de gobierno cuente de forma directa con la Junta de Distrito y con las demandas directas de los residentes".

"Desde la Junta del Distrito venimos manteniendo reuniones semanales con los vecinos, que nos dicen claramente cuáles son las prioridades reales de cara a regenerar este barrio tan castigado. Pedimos a Natalia Chueca que cuente con nosotros porque somos quienes trasladamos el día a día y las verdaderas necesidades de las familias y comerciantes de la zona", ha instado.

INSEGURIDAD Y DEGRADACIÓN

Para Armando Martínez cualquier plan de regeneración integral debe "priorizar de manera obligatoria la seguridad y la lucha contra la ocupación ilegal". Ha señalado un punto crítico de actuación inmediata basándose en los testimonios vecinales.

El ejemplo "claro" y una de las "mayores" demandas vecinales es una actuación seria en la calle Las Armas, en torno a los números 102 a 108. "Nos transmiten que hay edificios enteros ocupados que se han convertido en nidos de delincuencia y degradación. Prácticamente todas las semanas nos relatan incidentes. Tras captar fondos europeos para el Parque Bruil, es el momento de volcar todos los esfuerzos aquí", ha apremiado.

El presidente del Casco Histórico ha matizado que, si bien la presencia policial ha mejorado el entorno de la calle Pignatelli "gracias a iniciativas previas de Vox, esto ha provocado un efecto rebote o desplazamiento de la delincuencia hacia el entorno de Las Armas, lo que urge a una intervención de seguridad contundente", ha considerado.

"Cualquier fondo que se capte o impulso que se quiera hacer debe pasar, en primer lugar, por atajar la delincuencia", ha zanjado Armando Martínez.

REFORMA DE SAN BLAS Y EL PLAN ZAMORAY/PIGNATELLI

Más allá de las actuaciones de seguridad y urbanísticas en el entorno de Las Armas, Armando Martínez ha recordado otras prioridades clave incluidas por el Grupo Municipal en los presupuestos municipales.

En la calle San Blas, Vox exige activar la partida presupuestaria introducida por el Grupo para la reforma integral de esta calle. Cuenta con un proyecto ya redactado y es de vital importancia ensanchar aceras y arreglar la calzada para facilitar el acceso de las personas mayores que acuden al centro de mayores del Gobierno de Aragón.

Sobre el Plan Zamoray-Pignatelli, el concejal ha instado a "dar un pasito más" e ir más allá de la adquisición de solares por parte del Ayuntamiento. Vox propone comenzar a levantar nuevas viviendas y recuperar población autóctona con arraigo que cuide el barrio y frene la degradación social.

Para concluir, Martínez ha insistido en que "los vecinos del Gancho llevan ya muchos años viendo solo parches y pequeñas intervenciones, es la hora de que el Ayuntamiento se posicione firmemente a su lado para rehabilitar y regenerar este barrio tanto en el plano urbanístico como en el social", ha finalizado.