El candidato de Vox al Congreso por la provincia de Teruel, Daniel Alda, flanqueado por los diputados Aroha Rochela y Carlos Andreu. Los tres muestran imágenes para demostrar la posición de Vox respecto a la Térmica y reprochar a Guitarte. - VOX

TERUEL 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Congreso por la provincia de Teruel, Daniel Alda, ha acusado al candidato de Teruel Existe, Tomás Guitarte, de faltar a la verdad esta semana en el debate electoral de Aragón TV cuando afirmó que su formación había sido la única que se opuso al cierre de la central térmica de Andorra.

Alda ha realizado estas declaraciones junto a los diputados Aroha Rochela y Carlos Andreu en Andorra (Teruel). Allí, los tres han llamado la atención sobre "las consecuencias del fanatismo climático".

Los representantes de Vox han mostrado imágenes del 13 de mayo de 2022, en las que un nutrido grupo de miembros de la formación --entre ellos el actual vicepresidente aragonés Alejandro Nolasco-- y del sindicato Solidaridad se oponían a la voladura de las torres de refrigeración de la central térmica de Andorra. "Vox siempre se ha opuesto al cierre y desmantelamiento de la central", ha agregado Alda.

RESPONSABILIZA A GUITARTE POR DAR SU APOYO A SÁNCHEZ EN 2019

Al mismo tiempo, Alda ha mostrado "que Tomás Guitarte estrechó la mano de Pedro Sánchez en la investidura de 2019 para hacerle presidente"; un "apretón de manos que, ha lamentado, nos ha salido muy caro".

"Sánchez en última instancia fue el que apretaría el detonador que acabó con la central térmica de Andorra, con el empleo en la comarca, con el desarrollo económico de toda esta zona y generó un enorme problema de despoblación con la pérdida de 1.200 habitantes en Andorra en unos pocos años".

Respecto a las promesas de reindustrialización del Gobierno central, ha afirmado que "ni han llegado ni llegarán". "Y de toda esta pérdida de empleo y oportunidades en el Bajo Aragón, es responsable el señor Guitarte", le ha responsabilizado.

Daniel Alda ha reclamado el voto a Vox el 29 de noviembre para "apostar por la reindustrialización de España, la repoblación, la dinamización económica de provincias como Teruel con oportunidades, empleo, riqueza y desarrollo económico".

Todo ello para que "andorranos y turolenses puedan formar familias que se establezcan en el territorio y disponer aquí de proyectos de vida dignos".