Vox cree "aceptable" el cumplimiento del acuerdo con el Gobierno de Zaragoza y lo desliga de otras instituciones

El concejal del grupo municipal de Vox y presidente de la Junta de Distrito del Casco Histórico de Zaragoza, Armando Martínez, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - EUROPA PRESS

Chueca confía en que Vox tenga la "responsabilidad" de seguir apoyando el proyecto de transformación de la ciudad

ZARAGOZA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal de Vox y presidente de la Junta de Distrito del Casco Histórico de Zaragoza, Armando Martínez, ha considerado aceptable el grado de cumplimiento del acuerdo con el Gobierno de la ciudad y esta relación la ha desligado de la que haya en otras instituciones.

Armando Martínez ha realizado estas declaraciones en referencia a la tensión generada entre el Gobierno de Aragón y el grupo parlamentario de Vox para aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma de 2026 y por la posible repercusión en el Ayuntamiento de Zaragoza.

En declaraciones a los medios de comunicación, Martínez ha querido dejar claro que el grupo municipal de Vox "siempre y en todo momento lo que ha mirado es por el bienestar de los vecinos, las necesidades de la ciudad y en ello estamos". "La prueba es el día de hoy" ha añadido en referencia a la visita que ha cursado junto a la alcaldesa, Natalia Chueca, al avance del Plan de Vivienda Pignatelli-Zamoray.

"Nosotros --ha relatado-- desde los inicios de la corporación municipal y en la anterior, lo que se exigía, lo que pedíamos al equipo de gobierno era cosas como las de hoy". Así, ha observado que "hay más vivienda e intervención en el Plan Pignatelli-Zamoray Pignatelli y se van cumpliendo, buena parte, de las medidas que Vox proponía".

"En esa línea vamos a trabajar con independencia de que otras instituciones lleven otros ritmos y tengan otras líneas de negociación", ha apostillado.

Armando Martínez ha descrito que Vox escucha al Gobierno de Zaragoza y también le pide que "se vayan cumpliendo" las propuestas que les trasladan. "Creemos que, a día de hoy, se van cumpliendo con cierto grado aceptable para nosotros. A partir de ahí, las distintas conversaciones que puedan surgir en otras instituciones, veremos lo que suponen, pero a día de hoy estamos donde estamos", ha zanjado.

"RESPONSABILIDAD"

Por su parte, la alcaldesa ha explicado que el Gobierno de la ciudad "siempre" ha intentado mantenerse al margen del "ruido que se produce y de las relaciones que se producen en el ámbito nacional y autonómico, pero veremos hasta dónde".

Chueca ha dicho desconocer si los concejales de Vox pueden tener indicaciones, pero ha incidido en que como alcaldesa trabajará para tener unos presupuestos y "evitar que la ciudad se pare".

Por ello, le ha dicho a Vox que si decide unirse a la izquierda y "bloquear" que Zaragoza tenga unos nuevos presupuestos y todo el proyecto de transformación de la ciudad "tendrán que valorar si todo el esfuerzo de estos últimos tres años merece la pena".

"Nosotros --ha remachado-- vamos a seguir intentando tener unos presupuestos continuistas en proyectos de transformación de ciudad, que ya están en marcha, además, de que no vamos a cambiar de repente de estrategia de ciudad".

Se ha referido a proyectos como las obras de la plaza San Miguel la calle Coso o los de vivienda y de reforma de calles, la construcción del nuevo estadio Ibercaja Romareda "que hay que seguir", al igual que con la transformación de la antigua fábrica de Giesa en el Distrito 7 dedicado al audiovisual o la regeneración del río Huerva.

Tras aseverar que los proyectos van a continuar y se van a acabar los iniciados ha confiado en que Vox tenga la "responsabilidad" de seguir apoyando el proyecto de transformación en el que siempre ha apoyado al Gobierno de la ciudad porque "ha visto que era bueno para la ciudad", pero ha vuelto a apuntar que desconoce las indicaciones que haya podido tener el grupo municipal de Vox.