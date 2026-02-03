Vox critica que el Gobierno "se esconde detrás de 47 fallecidos" mientras impulsa regularizar 500.000 inmigrantes

1048371.1.260.149.20260203143312 El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, en Alagón (Zaragoza), en el marco de la campaña electoral de Aragón del 8F - VOZ ZARAGOZA

Garriga: "España sigue sin gobierno, en manos de una mafia al servicio de separatistas o terroristas y para su propio interés"

ALAGÓN (ZARAGOZA), 3 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha criticado en Alagón (Zaragoza), en el marco de la campaña electoral de Aragón, que el Gobierno de España "se esconda detrás de 47 fallecidos" en los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) mientras impulsa una reforma para regularizar a más de medio millón de personas en situación irregular.

"Saben perfectamente que esta regularización va a saturar aún más la sanidad pública, el mercado de la vivienda y los servicios sociales", ha afirmado. "Los extranjeros seguirán recibiendo ayudas mientras los españoles continúan siendo los últimos de la cola".

Garriga ha recordado que han pasado ya quince días desde los trágicos accidentes ferroviarios en los que murieron 47 españoles y, sin embargo, "el Gobierno sigue sin asumir ninguna responsabilidad".

Lejos de hacerlo, ha afirmado, "continúa sumiendo a España en un auténtico caos", con una red ferroviaria colapsada que provoca que "un aragonés tarde hoy el doble en llegar a Madrid o Barcelona que hace apenas quince días". En este sentido, ha señalado especialmente la situación de Cataluña, donde "el sistema ferroviario ha llegado a colapsar durante tres días".

"El problema no es solo el colapso de las infraestructuras ferroviarias, es que este Gobierno lo colapsa absolutamente todo", ha advertido Garriga. Según ha señalado, los españoles "están peor que hace unos meses": cuesta más llegar a fin de mes, la inseguridad continúa disparándose y la crisis de la vivienda sigue agravándose

"MAFIA"

A su parecer, España "sigue sin gobierno y en manos de una mafia que gestiona los recursos públicos al servicio de sus socios separatistas o terroristas y para su propio interés".

Asimismo, Garriga también ha arremetido contra el Gobierno de España porque "está más preocupado por blindarse y ocultar información" que por atender las urgencias reales de los ciudadanos.

En este sentido, ha recordado las informaciones publicadas sobre la relación del expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y destacados dirigentes del PSOE con la ayudas a la compañía aérea Plus Ultra, así como la situación judicial del entorno del Gobierno, "con familiares investigados e incluso en la cárcel, como José Luis Ábalos".

"Es un gobierno que ha colapsado por la corrupción, la misma corrupción que en su día les llevó a presentar una moción de censura", ha subrayado.

SENTIDO COMÚN

Por todo ello, Garriga ha animado a los aragoneses a acudir masivamente a votar el próximo domingo, convencido de que "es posible cambiar absolutamente todo". "Es posible tirar a la papelera la historia y las políticas de un bipartidismo que ha condenado a millones de españoles a vivir peor que sus padres", ha señalado.

El secretario general de Vox ha defendido que "el sentido común debe ser el gran vencedor de estas elecciones" y que sea VOX quien "protagonice el cambio que merecen los aragoneses y el conjunto de los españoles".

ENFADADOS"

Asimismo, ante las declaraciones del presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a revalidar el cargo, Jorge Azcón, en el debate de Aragón TV entre los demás cabezas de lista asegurando que el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, "estaba enfadado", Garriga ha reconocido que "estamos enfadados como lo están millones de españoles".

Al respecto, ha citado el aumento de la inseguridad y de las violaciones -más de un 12 por ciento en Aragón-, la "imposibilidad" de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad y las prioridades del Gobierno autonómico del PP, que "destina más de tres millones de euros a la estrategia del cambio climático en lugar de construir vivienda de protección oficial", ha enumerado.

Finalmente, Garriga ha criticado la "hipocresía" de quienes dicen defender al sector primario mientras "en Bruselas pactan con el Partido Socialista y ponen el último clavo en el ataúd del campo".

"El próximo domingo podemos cambiar el rumbo de Aragón y hacer que el sentido común dirija, de una vez por todas, la esperanza y el futuro de todos los aragoneses", ha concluido.