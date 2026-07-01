Vox critica el incivismo en la plaza Lolita, en Oliver, ante la "dejadez" de todos los gobiernos de Zaragoza

1101053.1.260.149.20260701180130 Archivo - La nueva portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha mantenido una reunión de urgencia con los vecinos del distrito Oliver, para conocer de primera mano la "grave situación de degradación, inseguridad, insalubridad e incivismo que padece la zona de la denominada plaza Lolita, ante la "dejadez" del Gobierno de la ciudad.

Tras recorrer los alrededores de la citada zona, Torres ha calificado el escenario actual como "absolutamente insostenible" y fruto de la "dejadez absoluta" de los sucesivos gobiernos municipales.

"Los vecinos de Oliver están desesperados y con toda la razón. No es tolerable que paguen sus impuestos para vivir inseguros en sus propias casas", ha declarado con firmeza Eva Torres. La portavoz de Vox ha alertado de que esta plaza "lleva 15 años esperando una reforma integral, presupuestada y prometida, un retraso que ha convertido este espacio público en un foco de conflictividad".

INSEGURIDAD E INCIVISMO NOCTURNO SIN PRESENCIA POLICIAL

Según han trasladado los propios vecinos a la portavoz de Vox, la plaza Lolita se encuentra actualmente "tomada por colectivos que celebran fiestas, juergas y ruidosas reuniones de forma sistemática hasta las 6 de la mañana". A esto se suma la proliferación de la "venta ilegal" de productos de diversa índole.

"Los residentes nos transmiten su impotencia: llaman noche tras noche a la Policía Local y las patrullas no acuden. El derecho al descanso y a la seguridad de las familias es sagrado. No podemos permitir zonas de impunidad en Zaragoza donde las ordenanzas cívicas sean papel mojado", ha advertido Torres, quien se ha comprometido a trasladar de inmediato este grave problema al Ayuntamiento de Zaragoza para exigir un aumento urgente de la presencia policial en el distrito.

PLAGAS Y PELIGRO PARA LAS PERSONAS MAYORES

La falta de mantenimiento y la suciedad extrema han alcanzado niveles de alerta sanitaria en la zona. Durante la visita, los vecinos alertaron a la comitiva de VOX de la existencia de auténticas plagas de chinches, cucarachas negras y ratas en los alrededores de la plaza, impidiendo incluso el paso normal por determinadas calles de los alrededores.

Asimismo, Torres ha mostrado especial preocupación por el peligro que corren los vecinos de avanzada edad que acuden a misa en el edificio colindante a la plaza. "Es lamentable ver cómo las ramas de los árboles, completamente descontroladas y levantadas hacia arriba por la falta de mantenimiento, invaden los accesos peatonales, provocando que más de una persona mayor ya haya sufrido caídas", ha afeado la portavoz de Vox.

VOX SERÁ LA VOZ DE LOS BARRIOS TRAS EL OLVIDO INSTITUCIONAL

Para Vox, la situación de Oliver es el reflejo de una política municipal que da la espalda a los barrios tradicionales para centrarse en proyectos de escaparate.

"La situación de algunos barrios de Zaragoza es insostenible", ha concluido Eva Torres. "Desde Vox no vamos a mirar hacia otro lado. Exigiremos que se ejecute ya la reforma de la Plaza Lolita prevista desde hace década y media, y defenderemos el derecho de los vecinos a vivir en unos barrios limpios, seguros y libres de delincuencia e insalubridad", ha concluido la portavoz de Vox.