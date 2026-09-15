Vox defiende una Policía Local focalizada en la prevención y no en el control de tráfico para sancionar

Archivo - Vehículo de Policía Local, en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha defendido una Policía Local focalizada en la "prevención y en la tranquilidad de las familias, no en el control del tráfico con una finalidad puramente sancionadora".

Esta propuesta la trasladará en una moción que expondrá en el pleno de septiembre y que supone un cambio de orientación en el modelo policial, fundamentado en cuatro pilares.

Uno de ellos es la creación de una Policía de Barrio dotada de scooters para mayor flexibilidad; el patrullaje inteligente; el diseño semanal de mapas de riesgo; y el uso de inteligencia artificial para combatir los nuevos tipos de delitos.

Torres ha subrayado que "esta iniciativa no nace como una crítica a la gestión actual, sino como una propuesta constructiva para adaptar el Cuerpo policial a los nuevos retos de la ciudad y priorizar la prevención frente a la recaudación".

Asimismo, la portavoz de Vox ha propuesto actualizar el Reglamento Interno de la Policía Local, que data del año 1995, para adecuarlo a las necesidades tecnológicas y operativas actuales.

"Vox quiere una Policía Local que esté bien formada y focalizada en la prevención y en la tranquilidad de las familias --ha asegurado Torres-- no queremos un Cuerpo Policial cuyo foco principal parezca el control del tráfico con una finalidad puramente sancionadora. Aunque las multas recauden cifras importantes para el Ayuntamiento, para nosotros la prioridad absoluta es y será siempre la seguridad de los zaragozanos".

Eva Torres ha insistido en que la idea de Vox al presentar esta moción es "trasladar la voz y la preocupación real de nuestros vecinos" al Pleno Municipal.

POLICÍA DE PROXIMIDAD

"Zaragoza es una ciudad segura y precisamente por eso estamos aquí, porque queremos que siga siéndolo, pero los datos del Ministerio del Interior reflejan un incremento de las infracciones penales que merece una profunda reflexión colectiva", ha subrayado.

"Nuestra propuesta busca dar un cambio de orientación al patrullaje. Los ciudadanos demandan una policía de proximidad, que vaya a pie o en scooter, que conozca al comerciante y la casuística de cada Distrito. Para ello, debemos poner a disposición de nuestros agentes todos los recursos materiales y tecnológicos posibles, como la inteligencia artificial o las pistolas Taser que venimos impulsando", ha finalizado