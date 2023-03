VOX, dispuesto a pactar con el PP en Aragón "para desbancar" a Lambán, CHA, Podemos y PAR del Gobierno autonómico

ZARAGOZA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de VOX al Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha mostrado la disposición de su formación a pactar con el Partido Popular "con tal de desbancar" al socialista Javier Lambán del Gobierno regional, y al resto de miembros del cuatripartito, Podemos, CHA y "esa otra cosa que se llama PAR y ya no sé si existe a día de hoy".

Se ha pronunciado en rueda de prensa, donde ha presentado el programa 'Cuida lo Tuyo', sobre el que girará la precampaña de las elecciones municipales y autonómica del próximo 28 de mayo, junto con el candidato al Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, y el cabeza de lista por la provincia de Zaragoza a las Cortes de Aragón, Santiago Morón.

"Si nuestro número es determinante, sí que queremos entrar a formar parte del Gobierno de Aragón, como es lógico y natural", ha confirmado, mientras que Julio Calvo ha esgrimido que si bien durante los últimos cuatro años han tenido "influencia" en instituciones como el Consistorio de la capital aragonesa, y "hemos conseguido cosas, aspiramos a tener poder" porque así "se puede conseguir más" desde la "responsabilidad" que ya han demostrado estando en la oposición, ha sostenido.

Calvo ha incidido en que los ciudadanos les perciben "como un partido fiable", "con propuestas sensatas" y tras cuatro años con presencia tanto en las Cortes de Aragón, como en el Ayuntamiento de Zaragoza, entre otras instituciones, "partimos con ese acerbo" con el que quieren que la sociedad entienda que son un partido "útil" y que su presencia en las instituciones "es necesaria".

En este punto, Nolasco ha esgrimido que VOX es un partido que todo lo que dice, lo cumple, "gusten a quien gusten" y "no vamos a cambiar de discurso en función de los pactos políticos".

Respecto a su elección como candidato a la Presidencia de Aragón, ha comentado que es una opción "por Teruel", donde es concejal y presidente provincial de VOX. La formación ha querido "dar importancia" a esta provincia "porque la batalla decisiva políticamente hablando se va a dar en Teruel y merece una especial atención ya que el problema que tiene es el mismo que Aragón y España", pero en este territorio "de manera más gráfica y notable".

"Aragón se está desangrando, nuestros pueblos se están muriendo, están perdiendo gente y hay que parar esta sangría" y toda las medidas que van a proponer se van a centrar en cuidar lo propio, frente al hecho de que esta comunidad autónoma "siempre haya sido marginada de la redistribución de la riqueza nacional".

CUIDA LO TUYO

Alejandro Nolasco ha dicho que el concepto de 'Cuida lo tuyo' se desglosa en 'Cuida tu barrio' y 'Cuida tu pueblo' y ha defendido la necesidad de conservar los barrios "tal y como los hemos conocido siempre", como espacios donde se produce "la interconexión cultural y social", y que también significa "cuida tu comercio local", a pesar de que, lamentablemente, muchos cierra, "algunos por el infierno fiscal".

También ha reclamado la protección de las calles y ha asegurado que en una hora, durante su estancia este viernes en Zaragoza, ha sido testigo "de cinco altercados distintos que han requerido asistencial policial; es indudable que hay un incremento de la inseguridad", como también ocurre en las otras dos capitales de provincia y en los pueblos, con algunos municipios "donde se han tenido que instalar cámaras de seguridad para protegerlos frente al los robos".

Nolasco ha considerado que hay que defender también la patria y ha abogado por un Estado "unitario, no centralista", para considerar que existen "muchas fallas" en el sistema autonómico, así como gasto superfluo y "España no es un país que pueda permitirse 17 parlamentos, duplicidades y leyes que se solapan".

Por su parte, el cabeza de lista por la provincia de Zaragoza a las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha expuesto que el proyecto de VOX se desarrollará "no sabemos en cuantos años" con el objetivo final de llegar al Gobierno de la nación y "cambiar una deriva a la que nos está llevando el gobierno socialcomunista".

En el ámbito autonómico, "estamos padeciendo una situación similar, con unas leyes liberticidas, que ya desde la legislatura anterior, con PSOE y CHA, se han estado imponiendo, como la Ley Trans y la ley de memoria democrática" que llevan a Aragón "a una deriva engañosa de la que muchos de los aragoneses no son conscientes".

También ha mencionado problemas que se dan lugar en otros territorios, en materia de sanidad, educación o por el mal estado de las carreteras, mientras que respecto a la financiación ha esgrimido que su partido quiere una rebaja fiscal, pero también "recortar todo el gasto político superfluo de las Administraciones".

"Si una rebaja fiscal no se acompaña de otras medidas económicas, llevaría a no poder mantener los servicios públicos fundamentales; no estamos en esa línea, que es la que quiere defender el PP y por eso hemos discrepado con ellos y les hemos dicho que no, que ese no es el camino, que hay que reducir sillones", ha apuntado Morón.

Por otra parte, ha indicado que VOX en las Cortes de Aragón ha cumplido con sus promesas electorales y, por ejemplo, ha planteado derogar tanto la ley de memoria democrática, como la ley trans, y ha luchado "contra la política lingüística del Gobierno de Lambán".

RETROCESO

El candidato a la Alcaldía de la capital aragonesa y también presidente del comité ejecutivo provincial de VOX Zaragoza, Julio Calvo, ha sostenido que la capital aragonesa "está sufriendo un retroceso evidente desde todos los puntos de vista" y en ámbito económico "basta mirar el Registro General de Empresas" y ver que hay una cifra inferior que hace cuatro años, un descenso que ha sido paulatino.

"Estamos perdiendo peso en el contexto nacional" y, a su juicio, esto se debe tanto al "infierno fiscal al que está sometiendo Lambán a todo Aragón, como al burocrático del Ayuntamiento de Zaragoza" ya que el actual gobierno PP-Cs "no ha cambiado las políticas de los anteriores de PSOE y ZEC y prácticamente todas las estructura administrativa se han mantenido intactas, para seguir desarrollando las mismas políticas que se estaban llevando a cabo bajo los anteriores gobiernos de izquierdas".

Por su parte, ha opinado que han hecho estos años su grupo ha formulado "propuestas sensatas, que han sido asumidas por eso" y "casi todas las rebajas fiscales, por no decir todas las que ha habido en Zaragoza ha sido con el impulso, la propuesta y el apoyo de VOX", como el reciente anuncio que ha hecho el gobierno de que en el próximo ejercicio bajará un 10 por ciento el impuesto de circulación.

"Fue una proposición normativa de nuestro grupo" que, además, es "justa" ante el aumento de las limitaciones a la movilidad y para aparcar, ha apostillado.

TRASVASE

El candidato de VOX al Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, se ha pronunciado, en respuesta a los medios de comunicación, sobre el trasvase del Ebro y ha explicado que su partido defiende un Plan Hidrológico Nacional y la interconexión de todas las cuencas para que todos los recursos lleguen al conjunto del país por igual y así "darles un mejor uso".

"Hay cientos de miles de hectómetros cúbicos que se tiran al mar y podríamos aumentar por tres todos los cultivos que hay en España con una buena interconexión entre cuencas", ha argumentado.

Por su parte, Morón ha recordado que VOX siempre ha apostado por desarrollar las obras del Pacto del Agua, un compromiso del Estado "que no se está cumpliendo por la sistemática judicialización de muchas obras por parte de los partido se Podemos y CHA, que han intentando paralizar esa regulación en Aragón", para añadir que hay agua "para las necesidades de los aragoneses, pero también para que llegue a todos los rincones de España".