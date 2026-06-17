Vox exige control del Ayuntamiento de Zaragoza ante las subvenciones con "carga ideológica" en las aulas

Archivo - El concejal del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Armando Martínez - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Armando Martínez, ha alzado la voz en defensa de las familias de Zaragoza tras revisar la última concesión de subvenciones del Ayuntamiento y ha alertado de que se van a entregar 32.725 euros de la partida de Acción Social a la Asociación Towanda, para intervenir directamente en los colegios de la ciudad, lo que considera subvenciones con "carga ideológica" en las aulas.

El proyecto, titulado 'Aprendiendo en diversidad afectivo-sexual', pretende formar a profesores y alumnos bajo una "agenda ideológica radical", ha avisado.

Ha recordado que los propios estatutos de esta entidad admiten que su meta principal es "transformar el orden sexual". "Esto demuestra que no es estamos ante un simple trámite administrativo, sino frente a un intento de meter la amenaza de ultraizquierda en las aulas de nuestros hijos, rompiendo la neutralidad que se le debe exigir a cualquier Administración Pública", ha afirmado Armando Martínez.

"Lo dije una vez y lo volveré a repetir, por encima de nuestro cadáver, por encima de los votos de Vox. Ya se lo digo, eso no va a ocurrir", ha advertido Armando Martínez.

En este sentido, ha reafirmado el compromiso "inquebrantable" de Vox con la libertad y la protección de la infancia y ha apuntado varios pilares clave frente a este conflicto. Uno de ellos ese el derecho a educar en valores porque la Constitución protege el derecho de los padres a elegir la educación moral de sus hijos. Las aulas deben ser espacios de conocimiento científico y académico, "libres de adoctrinamiento militante", ha puntualizado.

Otro aspecto es el uso responsable del dinero público porque en momentos de dificultad económica, cada euro de los zaragozanos debe ir a la mejora de los barrios, la ayuda social directa y los servicios esenciales, "no a promover visiones políticas particulares", ha diferenciado.

El tercero es la neutralidad en las instituciones, ya que mientras a otras asociaciones se les retiran las ayudas alegando falta de interés público, en esta Vox ha detectado un "trato de favor hacia colectivos, que incluso desprecian los actos institucionales comunes, como el recuerdo a las víctimas del Holocausto".

Armando Martínez ha concluido al adelantar que Vox utilizará todos sus votos y herramientas legales para "impedir" que se "vulnere" la libertad de las familias. "Exigimos una rectificación inmediata y un control estricto de los fondos públicos para que el dinero de los zaragozanos vuelva a destinarse a lo que verdaderamente importa", ha apremiado.