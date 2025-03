VOX exige la derogación de la "caciquil" Ley de Energía y reclama una Ley del Paisaje

VERA DE MONCAYO (ZARAGOZA), 6 (EUROPA PRESS)

VOX ha exigido este jueves la derogación de la "caciquil" Ley de Energía y ha reclamado una Ley del Paisaje. Desde el Monasterio de Veruela, el portavoz, Alejandro Nolasco, ha clamado contra las afecciones turísticas y del paisaje que provocan las placas fotovoltaicas y los aerogeneradores.

"Tenemos el Moncayo a poquísimos metros. Evidentemente aquí no se pueden poner molinos ni se pueden poner placas porque además nosotros atendíamos también a un criterio paisajístico de fragilidad y de calidad del paisaje, del 1 al 5. Y también, como es lógico, el suelo productivo, que hay que cuidarlo. En esta zona, por ejemplo, el tema del vino también. Y luego el patrimonio cultural, por ejemplo, lo que tenemos aquí. O sea, es que aquí además confluyen todos los elementos para no poder poner molinos ni placas".

Nolasco y el portavoz adjunto, Santiago Morón, han alertado en Vera de Moncayo (Zaragoza) de "una nueva plaga de molinos y de placas fotovoltaicas que van a cubrir toda la zona del monasterio de Veruela. Esos molinos, evidentemente, se van a ver desde el monasterio y va a afectar, como es lógico, al turismo en esta región y también desde el Moncayo, para los montañistas. O sea, se van a cargar el paisaje de nuevo".

'LOBBY' FOTOVOLTAICO

"Ya está pasando con el Maestrazgo, está pasando en todos los sitios. El PP y el PSOE, que no tienen ningún reparo en sacar la ley de Energía conjuntamente, deprisa y corriendo, porque los jefes que tienen son los mismos en Bruselas, donde gobiernan en coalición, son los mismos".

"La mafia del 'lobby' fotovoltaico son sus jefes y está más que demostrado, pero también aquí en el Moncayo, en esta zona natural, en esta zona especialmente turística, también quieren poner placas y también quieren poner molinos. Y acabar, como digo, con el turismo en esta zona y también afectando, como es lógico, al turismo en el monasterio de Veruela".

"El otro día la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, dijo que había que conciliar con el Gobierno la nueva Ley de Energía. No, no hay que conciliar nada. La nueva Ley de Energía, que se aprobó hace poco en Aragón, tiene que ser derogada inmediatamente y ser sustituida, primero, por una ley del paisaje, que ya lo dijimos para decir dónde se pueden poner placas y molinos y dónde no".

Ha dicho que "la señora vicepresidenta mintió porque tiene los mapas de paisaje, porque los mapas de paisaje los hizo mi equipo cuando estábamos en el gobierno de Aragón, pero los han escondido en un cajón".

"Estaba perfectamente delimitado, metro a metro, las zonas negras donde no podrían ponerse placas y molinos, zonas grises, donde sí que se podrían, pero con restricciones, y zonas blancas, donde sí que se podrían".

"Han querido reconvertir el decreto ley de Lambán en una ley, como digo, se aprobó hace poco, una cacicada tremenda. Además, sin lectura previa, es decir, sin haberse hablado en Comisión".

"Nosotros nos oponemos a esa Ley de Energía y lo que decimos es que tiene que ser sustituida primero por una Ley del Paisaje, para proteger el paisaje, y luego ya veremos en qué términos hay que hacer esta Ley de Energía, pero es una cacicada tremenda".

"Dije en el debate que tuvimos que iba a ser la ruina para esta comunidad en cuanto a turismo, en cuanto a flora, en cuanto a fauna, a agricultura, a ganadería, y lo va a ser, y este es el ejemplo que tenemos más palpable, de que también se van a cargar el campo de Borja y el turismo del Moncayo".