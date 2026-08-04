Vox exige al PP que cumpla el acuerdo presupuestario sobre la Zona de Bajas Emisiones y rechaza las críticas

ZARAGOZA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha respondido este martes, 4 de agosto, a las declaraciones realizadas por la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, sobre la negociación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), mostrando su "absoluta sorpresa" por las afirmaciones de la responsable municipal y reclamando al Partido Popular que cumpla el acuerdo presupuestario suscrito entre ambas formaciones para la aprobación de las cuentas municipales de 2026.

Torres ha reaccionado así después de que Gaudes asegurara horas antes que Vox había decidido situarse "una vez más fuera de la ley" al rechazar el planteamiento técnico elaborado por el Ayuntamiento para la implantación de la ZBE, así como al reprochar a la formación que trasladara su posición a los medios de comunicación antes que al propio equipo de Gobierno.

La portavoz de Vox ha rechazado ese planteamiento y ha asegurado que las negociaciones continúan abiertas, recordando que la propia alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, había manifestado la pasada semana que ambas partes seguían trabajando para alcanzar un acuerdo definitivo sobre la regulación de la Zona de Bajas Emisiones.

En este sentido, Torres ha cuestionado la coordinación interna dentro del Gobierno municipal y ha lamentado que sea la consejera quien haya trasladado públicamente un mensaje distinto al expresado días antes por la alcaldesa. "Parece que no hay comunicación entre la alcaldesa y el resto de sus consejerías", ha afirmado la portavoz de Vox.

Asimismo, ha insistido en que el pacto presupuestario firmado entre PP y Vox incluía compromisos concretos que, a su juicio, deben respetarse. Entre ellos, ha citado la racionalización del tamaño de la administración municipal, la ejecución de las partidas incorporadas al presupuesto y, especialmente, la regulación de la Zona de Bajas Emisiones vinculándola estrictamente a los niveles de contaminación para evitar, ha dicho, "sanciones arbitrarias" a los ciudadanos.

VOX INSISTE EN MANTENER LA NEGOCIACIÓN

Torres ha asegurado que las palabras de Gaudes le produjeron "sorpresa" al considerar que no reflejan el estado real de las conversaciones entre ambas formaciones.

"Es una sorpresa para nosotros oír las palabras de la consejera Gaudes después de que la alcaldesa informara la semana pasada sobre el estado de las negociaciones de la Zona de Bajas Emisiones", ha señalado.

La portavoz ha reiterado que el objetivo prioritario de su grupo continúa siendo impedir que los ciudadanos puedan verse perjudicados por la futura regulación.

"Para Vox es fundamental que los ciudadanos no sean discriminados por entrar al centro de sus ciudada y que, por lo tanto, no sean sancionados", ha manifestado.

En este contexto, Torres ha negado que exista un acuerdo cerrado y ha defendido que todavía queda margen para alcanzar una solución que satisfaga a ambas partes.

"Todavía no hemos alcanzado un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Lo que hay que hacer es seguir trabajando para que el PP consiga la seguridad jurídica que necesitaba y Vox consiga que los zaragozanos puedan circular libremente", ha afirmado.

La portavoz ha añadido que tanto la alcaldesa como la consejera deben continuar negociando para cumplir los compromisos adquiridos con la aprobación de los presupuestos municipales.

"Los zaragozanos merecen que la alcaldesa y la consejera sigan trabajando para lograr este objetivo, primero por los ciudadanos y, segundo, porque es un acuerdo de Presupuestos que deben cumplir" ha indicado.

RECUERDA QUE VOX "YA HA CUMPLIDO" CON EL ACUERDO PRESUPUESTARIO

Eva Torres ha defendido que su formación ya ha cumplido la parte que le correspondía al facilitar la gobernabilidad del Ayuntamiento y permitir la aprobación de las cuentas municipales de este ejercicio.

Por ello, ha reclamado ahora al Partido Popular que centre sus esfuerzos en encontrar una solución que permita compatibilizar el cumplimiento de la normativa con el contenido del pacto presupuestario alcanzado entre ambas formaciones.

En concreto, ha instado al Ejecutivo local a trabajar en una fórmula jurídica que permita garantizar la libertad de movimiento de los ciudadanos y, al mismo tiempo, ofrezca la seguridad jurídica necesaria para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones.

"El PP no debe buscar confrontaciones públicas estériles y debe centrarse en encontrar una fórmula jurídica que respete la libertad de movimiento de los zaragozanos y dé cumplimiento estricto a lo pactado", ha señalado.

Con estas declaraciones, Vox responde a las críticas formuladas horas antes por la consejera Tatiana Gaudes, quien había atribuido el bloqueo de las negociaciones a la decisión de la formación de Santiago Abascal de no aceptar el margen técnico planteado por el Ayuntamiento para activar el régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones únicamente en episodios de contaminación.

El intercambio de declaraciones evidencia el distanciamiento entre ambas formaciones en torno a uno de los compromisos incluidos en el acuerdo presupuestario de 2026. Mientras el Gobierno municipal sostiene que cualquier regulación debe ajustarse a las exigencias legales establecidas para mantener las ayudas estatales al transporte público, Vox insiste en que el Ayuntamiento debe respetar el pacto alcanzado y garantizar que las restricciones únicamente se apliquen cuando los niveles de contaminación así lo justifiquen.