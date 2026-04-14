Vox exige transparencia ante la llegada de cientos de trabajadores chinos a Aragón y "prioridad nacional" en vivienda

La diputada de Vox en las Cortes de Aragón Carmen Rouco. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en las Cortes de Aragón Carmen Rouco ha exigido este martes "transparencia total" ante la previsión de que lleguen cientos de trabajadores chinos a diferentes puntos de la Comunidad y las afecciones que ello puede generar en el acceso a la vivienda para los aragoneses, apostando por la "prioridad nacional" en este ámbito.

En rueda de prensa, Rouco ha emplazado al consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial en funciones, Octavio López, a que aclare "cuántos trabajadores chinos vienen, en qué plazos y dónde van a residir", así como a que lleve a cabo una "planificación real de la vivienda, priorizando a las familias aragonesas".

En este sentido, ha alertado de que haya empresas chinas pagando "hasta un 40% más" por los alojamientos, en una "competencia desleal" que "desplaza a los jóvenes y a las familias aragonesas" del mercado.

Del mismo modo, ha instado al Gobierno en funciones a confirmar "que no está colaborando de ninguna manera en estos alquileres", ya que la información de la que disponen procede de "una inmobiliaria", mientras el Ejecutivo de Azcón "guarda silencio".

"Pedimos al Gobierno de Aragón que se deje de cuentos chinos, que bajen de la ola en la que viven permanentemente para trabajar con la realidad de las familias y los jóvenes aragoneses", que sufren "dificultades asfixiantes" para adquirir una vivienda.

A ello ha sumado que "el Gobierno de Aragón se da golpes en el pecho y se dice a sí mismo que son dinámicos gestores", cuando en realidad "son chapuceros, están actuando como pollos sin cabeza, sobre la marcha, sin dirección ni profesionalidad".

PRIORIDAD NACIONAL EN ACCESO A LA VIVIENDA

Con respecto a lo que Vox denomina "prioridad nacional", Rouco ha insistido en priorizar a las familias y a los jóvenes aragoneses porque "son sus padres y sus abuelos los que han mantenido y han sacado adelante este país", por lo que "es lógico que antes de que venga uno de fuera a alquiler una vivienda vayamos por delante los jóvenes y las familias aragonesas". "Es de sentido común", ha aseverado.

La representante de la formación de Santiago Abascal ha reiterado que en Vox apoyan y defienden las inversiones, en especial en los pueblos, pero ha planteado sus dudas por las afecciones del desembarco chino en el acceso a la vivienda.

Así, ha citado informaciones publicadas como la inversión de 24 millones de euros de un grupo auxiliar de Leapmotor en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), que ya ha iniciado el proceso para traer a su personal a la capital aragonesa y que "no vienen solos", ya que otras empresas del gigante asiático "están haciendo lo mismo", algunas de las cuales "han contratado a una inmobiliaria especializada y están haciendo un llamamiento a propietarios" ante la escasez de oferta de vivienda. "Buscan pisos para sus trabajadores chinos y no les importa pagar hasta un 40% más de lo habitual", ha advertido.

La diputada de Vox ha aludido también a informaciones como que el alcalde socialista de Borja, Eduardo Arilla, "busca vivienda para los trabajadores chinos" o que un grupo inversor de este país asiático ha comprado un bloque entero de viviendas en el barrio zaragozano de La Almozara para rehabilitarlo y destinarlo a estos trabajadores.

"Esto no es serio, que nos enteremos por medio de las declaraciones de una persona que trabaja en una inmobiliaria y no por el consejero de Fomento y Vivienda", ha lamentado.

En este sentido, ha alertado de que esta "entrada masiva" de trabajadores chinos, formalizadas con contratos de temporada, van a generar "menor estabilidad para el residente de siempre", un "incremento exponencial de precios" en zonas concretas y una "competencia desleal", al estar dispuestos a pagar hasta un 40% más.

Por ello, Rouco ha avisado de que lo que para el PP iba a ser "el maná" para Aragón puede llegar a tener un efecto contrario por la "falta total de planificación y de transparencia" del Gobierno de Jorge Azcón.