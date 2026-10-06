VOX Huesca critica unas ordenanzas fiscales "sin ambición, sin rebajas y sin mejoras reales para los oscenses"

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HUESCA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Huesca, José Luis Rubió, ha criticado la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales presentada por el equipo de gobierno, que ha considerado "continuista, poco ambiciosa y sin ninguna medida que suponga una mejora económica real para los vecinos de Huesca".

Para José Luis Rubió el documento presentado "se limita prácticamente a realizar ajustes técnicos, correcciones normativas y modificaciones de redacción, pero renuncia a utilizar las ordenanzas fiscales como una verdadera herramienta para mejorar la vida de los ciudadanos".

Entre los cambios planteados aparecen modificaciones en la tasa por participación en procesos selectivos, la subsanación de una omisión relacionada con el inicio de actividad, pequeños cambios de redacción, el prorrateo trimestral del permiso de estacionamiento para residentes cuando se solicita una vez iniciado el año o modificaciones en las tarifas aplicables a determinados vehículos de comida fuera de las fiestas de San Lorenzo.

En las instalaciones deportivas se plantea además una reorganización y simplificación de las tarifas, junto con una actualización de las mismas.

"Todo esto puede ser necesario desde el punto de vista administrativo, pero no puede venderse como una política fiscal ambiciosa. El ciudadano espera saber qué va a pagar menos, qué impuesto se va a reducir o qué tasa se va a bonificar. Y en esta propuesta no encuentra prácticamente ninguna respuesta", ha señalado Rubió.

Asimismo, ha lamentado que el equipo de gobierno no haya aprovechado la revisión de las ordenanzas para analizar posibles rebajas fiscales, nuevas bonificaciones o medidas que ayuden a familias, autónomos, empresas y emprendedores.

"Cuando se elaboran unas ordenanzas fiscales hay dos caminos: limitarse a mantener lo que existe o aprovechar la oportunidad para revisar qué puede hacerse mejor y qué dinero puede dejar de sacarse del bolsillo de los ciudadanos. El equipo de gobierno ha elegido claramente el primero", ha afirmado el portavoz de Vox.

A su parecer, es imprescindible vincular cualquier política fiscal a una revisión del gasto y a una mejor utilización de los recursos municipales.

"No se trata simplemente de recaudar para después gastar. Se trata de gestionar mejor, eliminar ineficiencias y conseguir que cada euro que aporta un oscense tenga sentido", ha diferenciado Rubió.

Finalmente, ha avanzado que estudiará durante la tramitación posibles propuestas para introducir mejoras y bonificaciones. "Estas ordenanzas cambian muchas palabras, pero muy pocas cosas. Huesca necesita una política fiscal con más ambición y, sobre todo, que el ciudadano pueda notar de verdad en su bolsillo", ha concluido Rubió.