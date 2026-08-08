Vox Huesca dice que el apagón de cargadores eléctricos municipales es otro ejemplo del fracaso de gestión de Orduna

HUESCA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Huesca ha criticado la absoluta incapacidad del equipo de gobierno de la alcaldesa Lorena Orduna para gestionar unos servicios públicos que ya estaban pagados, instalados y funcionando. "El apagón de la totalidad de la red municipal de recarga para vehículos eléctricos no es fruto de una avería puntual, sino de una decisión que evidencia la falta de capacidad para resolver los problemas más básicos".

Vox ha esgrimido que hace apenas unas semanas, en comisión informativa, el propio Ayuntamiento justificó ante los grupos municipales mantener fuera de servicio todos los puntos de recarga alegando que algunos usuarios dejaban sus vehículos conectados durante toda la noche y que el Consistorio no era capaz de controlar ese uso indebido. "Es difícil encontrar un ejemplo más claro de incapacidad de gestión", ha afirmado el portavoz de Vox, José Luis Rubió.

"En lugar de sancionar a quien incumple las normas, limitar el tiempo de carga o implantar un sistema de control, la solución del Ayuntamiento ha sido apagar toda la red y perjudicar a todos los usuarios".

Vox considera "especialmente grave que, mientras se mantenían inutilizados los cargadores para los ciudadanos, la furgoneta de la Policía Local continuara cargándose durante periodos superiores a los legalmente permitidos, lo que demuestra que el problema no era técnico, sino de gestión y de aplicación de las normas".

La reciente denuncia realizada por la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE), que confirma que los 16 puntos de recarga repartidos en cinco ubicaciones municipales permanecen fuera de servicio desde hace meses, "no hace sino poner negro sobre blanco una situación que el Ayuntamiento conocía perfectamente".

Para Vox, este episodio refleja una forma de gobernar basada en la improvisación: "Cuando aparece un problema, el equipo de gobierno no lo resuelve, sino que elimina el servicio. Así sucede con la limpieza, con el mantenimiento urbano y ahora también con la infraestructura de recarga eléctrica".

Rubió ha afirmado que "los oscenses no pagan impuestos para que el Ayuntamiento cierre servicios porque no sabe gestionarlos. Gobernar consiste precisamente en resolver problemas, no en apagar el interruptor cuando aparecen".

El Grupo Municipal de Vox exige al Ayuntamiento de Huesca que "explique públicamente cuándo volverán a entrar en funcionamiento los puntos de recarga, qué medidas de control va a implantar para evitar abusos sin perjudicar a todos los usuarios y por qué se han permitido situaciones que, según la información trasladada, no se toleraban al resto de ciudadanos".