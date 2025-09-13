Vox Huesca participa en Europa Viva 25 en Madrid con una amplia representación provincial

Representantes de Vox en las instituciones aragonesas junto al líder de la formación nacional, Santiago Abascal, en el encuentro político Europa Viva 25 que se celebra este fin de semana en la capital de España. - VOX HUESCA

HUESCA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una nutrida delegación de Vox Huesca, formada por diputados de las Cortes de Aragón, concejales del Ayuntamiento de Huesca, representantes municipales de diferentes localidades de la provincia, miembros de la comarca de la Hoya de Huesca, así como militantes y simpatizantes de toda la provincia, participa este fin de semana en 'Europa Viva 25', el gran encuentro político que Vox celebra en Madrid durante los días 12, 13 y 14 de septiembre.

La delegación oscense está presente desde la jornada del viernes, cuando comenzaron las mesas de trabajo internas, en las que se han analizado temas clave de la política nacional y europea, con especial atención a los retos que afectan al municipalismo y a la defensa de la soberanía española en las instituciones europeas.

Durante la jornada de este sábado, los representantes de Vox Huesca han tomando parte en cursos de formación y sesiones de trabajo político, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los cargos públicos y cuadros del partido en Aragón, además de reforzar los lazos con compañeros de toda España y del resto de Europa.

El fin de semana culminará este domingo con el gran acto político de Europa Viva 25, que contará con la participación de líderes internacionales de primer nivel, así como representantes de otros países europeos que comparten con Vox la defensa de la libertad, la soberanía y la identidad de las naciones frente a las políticas globalistas.

Con su presencia en Europa Viva 25, Vox Huesca reafirma su compromiso con un proyecto político que trasciende fronteras, defendiendo a los oscenses y a todos los españoles frente a las imposiciones de Bruselas y de las élites progresistas.