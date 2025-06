Vox Huesca propone activar el modelo de vivienda cooperativa para dar uso a los solares vacíos

HUESCA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Huesca ha presentado una propuesta de resolución, que se tramitará en sesión plenaria, para combatir la falta de acceso a una vivienda digna a precios razonables, proponiendo activar el modelo de vivienda cooperativa para dar uso a los solares vacíos.

La iniciativa pone el foco en los numerosos solares vacíos sin edificar ni aportar valor alguno al interés general, y plantea una solución viable, legal y socialmente responsable: activar el mecanismo de sustitución de la propiedad previsto en la Ley Urbanística de Aragón y apostar por el modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso.

Según Vox, el precio disparado del alquiler y la compra, unido a la escasa promoción pública y al abandono de solares urbanos, está expulsando a los jóvenes, a las familias numerosas y a las personas con raíces en Huesca.

"No se puede hablar de una ciudad viva y con futuro cuando quienes quieren quedarse no pueden permitírselo", han criticado. La propuesta se basa en una herramienta legal existente --el artículo 194 de la Ley Urbanística de Aragón-- que permite al Ayuntamiento declarar el incumplimiento urbanístico por no edificar en los plazos legales y ceder el suelo a terceros que lo desarrollen con fines sociales, como es el caso de las cooperativas de vivienda.

Este modelo, ya en funcionamiento en ciudades como Zaragoza, consiste en ceder el uso del suelo municipal por un plazo de 50 a 75 años a una cooperativa sin ánimo de lucro que construye y gestiona colectivamente las viviendas.

Vox Huesca ha subrayado que esta fórmula reduce drásticamente el coste de acceso a la vivienda, evita la especulación inmobiliaria y fortalece el arraigo en la ciudad. "Aquí no se regala nada, pero se desbloquea suelo y se pone al servicio de quienes quieren vivir en Huesca, no especular con ella", han remarcado.

La iniciativa contempla comenzar por los solares de la antigua cárcel, propiedad de la SIEPSE, e incluye medidas complementarias como asesoramiento jurídico y técnico a las futuras cooperativas, colaboración con colegios profesionales y jornadas informativas para dar a conocer el modelo entre la ciudadanía.

"Esta propuesta es una llamada a la acción. El Ayuntamiento no puede seguir cruzado de brazos mientras los solares se pudren y los oscenses se ven obligados a marcharse. Es hora de aplicar la ley, recuperar el sentido común urbanístico y apostar por soluciones reales y justas", han indicado desde VOX.

Con esta moción, el grupo municipal busca "abrir una nueva vía de vivienda asequible en Huesca, priorizando el arraigo, el interés general y el cumplimiento de la función social de la propiedad que recoge la Constitución Española".