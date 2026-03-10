Vox Huesca propone crear una comisión municipal de investigación sobre el proyecto del centro de emergencias

Archivo - Vox Huesca propone un plan de inspección para los edificios de hormigón armado con más de 50 años de antigüedad - VOX. - Archivo

HUESCA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Huesca ha registrado una moción para la creación de una Comisión Especial de Investigación que analice todo lo ocurrido con el proyecto del Centro de Emergencias y Seguridad Ciudadana, tras la paralización de la actuación y las dudas técnicas surgidas en torno a su viabilidad.

El portavoz de Vox, José Luis Rubió, ha considerado necesario "esclarecer con total transparencia qué ha sucedido en un proyecto de gran relevancia para la ciudad" que contemplaba la construcción de un complejo destinado a albergar conjuntamente las instalaciones de Bomberos (SPEIS) y Policía Local, con una inversión global estimada de alrededor de 8,2 millones de euros.

La primera fase del proyecto, correspondiente al nuevo parque de bomberos, fue adjudicada por un importe superior a 4,5 millones de euros, iniciándose las obras en 2024 con el objetivo de mejorar las infraestructuras de emergencias de la ciudad.

Sin embargo, "durante la ejecución comenzaron a detectarse diversas incidencias técnicas que obligaron a modificar el proyecto", ha continuado Rubió.

En enero se aprobó en Junta de Gobierno Local un modificado que suponía aproximadamente un incremento del 7% del presupuesto, destinado a asumir problemas detectados durante el inicio de las obras, como la retirada de amianto en algunos derribos o la modificación del trazado de una línea telefónica existente.

"Posteriormente se planteó una nueva modificación del proyecto y, tras diversos informes técnicos y auditorías, el proyecto ha quedado finalmente paralizado al cuestionarse su viabilidad técnica y económica".

Ante esta situación, Vox ha apostado por aclarar qué ha ocurrido durante todo el proceso de redacción, tramitación y ejecución inicial del proyecto.

OBJETIVOS

La comisión de investigación propuesta tendría como objetivo analizar cuestiones clave como el coste de la redacción del proyecto inicial, los modificados aprobados posteriormente, las certificaciones de obra emitidas hasta la fecha, los gastos derivados de dirección de obra, informes técnicos o auditorías, los procedimientos de adjudicación de los contratos vinculados al proyecto, y las posibles responsabilidades técnicas o políticas derivadas de las deficiencias detectadas.

Para Vox, la paralización de un proyecto de esta magnitud exige máxima transparencia y rendición de cuentas, ya que se trata de una actuación pública que ya ha supuesto un importante consumo de recursos económicos y administrativos.

"Los ciudadanos de Huesca tienen derecho a saber qué ha ocurrido con este proyecto, cuánto dinero público se ha gastado hasta ahora y si se han producido errores o responsabilidades en su planificación o ejecución", ha indicado Rubió.

La creación de esta comisión "permitiría analizar el expediente completo, recabar información y solicitar la comparecencia de responsables políticos, técnicos municipales y empresas implicadas, con el objetivo de garantizar la transparencia y proteger el interés general de los oscenses", han concluido.