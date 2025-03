VOX Jaca critica la "politización" de un acto del 8M organizado por la Comarca de la Jacetania

JACA (HUESCA), 9 (EUROPA PRESS)

La concejal de VOX en el Ayuntamiento de Jaca, Marta Moreno, ha criticado las "declaraciones partidistas e inaceptables" vertidas por la Comarca de La Jacetania durante un acto organizado este pasado sábado 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Según Moreno, el evento, "que debería haber estado centrado en la defensa de los derechos de las mujeres, se convirtió en un ejercicio de politización que poco tuvo que ver con su propósito original y mucho con una agenda ideológica sectaria".

Durante el acto, según ha trasladado la concejal de VOX, la portavoz de la Plataforma Feminista local "lanzó ataques directos contra VOX", calificando a la formación como "la ultraderecha que educada en desigualdad" y haciendo alusiones indirectas a la edil Marta Moreno, que ostenta la concejalía de Educación Infancia Y Juventud.

Estas palabras, según lamenta Moreno, "fueron recibidas con aplausos por la presidenta de la Comarca de La Jacetania, Olvido Moratinos, y también incluyeron una petición explícita de exclusión política de VOX de los órganos de gobierno locales".

Una actitud que VOX Jaca interpreta como "un intento de silenciar a una formación política legítima y un ataque intolerable a la pluralidad democrática".

"No aceptamos lecciones de moral ni de igualdad de quienes representan a la extrema izquierda y se alinean con quienes han justificado la violencia y el terrorismo. El 8M debería ser un día para unir a las mujeres en la defensa de sus derechos, no una plataforma para el sectarismo y la difamación política. Lo sucedido ayer es una prueba más de cómo ciertos colectivos y sus aliados en las instituciones manipulan estas fechas para imponer su ideología y señalar a quienes no comulgamos con ella", ha sostenido Moreno.

En esa línea, VOX Jaca ha reiterado su compromiso "con la libertad, la igualdad real entre todos los ciudadanos y el rechazo a cualquier forma de politización que desvirtúe el espíritu del Día de la Mujer". Además, exige una rectificación por parte de los organizadores del acto y de la presidencia de la Comarca de La Jacetania, así como un compromiso para que eventos institucionales no se conviertan en "altavoces de la intolerancia política".