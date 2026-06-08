Vox lleva a las Cortes los escándalos de corrupción que rodean a Sánchez y reclama elecciones: "P.S. a prisión"

El portavoz de Vox en las Cortes, Santiago Morón. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha anunciado este lunes que su grupo llevará al Parlamento aragonés una proposición no de ley para instar al Gobierno de España a que condene "los escándalos de corrupción que afectan al Gobierno, al partido y al entorno personal de Pedro Sánchez" y que convoque elecciones generales de manera inmediata para dar voz a los españoles "frente a la corrupción política, moral y económica que ha guiado la gestión de Pedro Sánchez. Es indecente, es corrupto y es traidor. P.S. a prisión", según ha leído durante su comparecencia en la sala de prensa del Palacio de la Aljafería.

Morón ha advertido que la sucesión de escándalos de corrupción "están sumiendo a la nación en una espiral de degradación sin precedentes", tanto que según ha confesado, "cualquier texto que preparamos se queda obsoleto en pocos días".

El portavoz de Vox considera que los ocho años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España han sido "ocho años de esfuerzo ininterrumpido al servicio de él mismo" en los que le ha acusado de "asaltar" todas las instituciones del Estado.

Así, ha mencionado el Consejo General de Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el CIS, Radio Televisión Española, la a Guardia Civil y la SEPI, "todo ello con el fin de controlar a los jueces, sobornar a los testigos, hacer desaparecer pruebas, amordazar a los medios de comunicación o facilitar falsos rescates a familiares o amigos", ha denunciado.

Morón ha acusado al presidente del Gobierno de España de estar detrás de las iniciales P.S. que anotó en varias ocasiones "la fontanera del PSOE", Leire Díez, en una de sus libretas examinadas por la Unidad Central Operativa (UCO).

"Desde luego, este no es el caso Leire, ni es el caso Zapatero, ni es el caso Santos Cerdán, Koldo, Begoña, David Sánchez, ni Tito Berni, es el caso PSOE, es la mafia con una ramificación de múltiples tentáculos con ansias ilimitadas de poder para obtener su lucro personal. Y ahora es cuando más peligrosos son", ha advertido.

Morón ha apuntado que no es casualidad "que todos los que rodean a Sánchez terminen envueltos en presuntos casos de corrupción. Al revés, son condiciones. Sólo aquellos que están dispuestos a dejarse corromper reúnen las virtudes que exige Sánchez para que teja los destinos del Partido Socialista".

"Pero los corruptos no se saldrán con la suya. Van a caer con la ley en la mano, uno por uno", ha advertido.

MUESTRA SU "ORGULLO" POR LA INVESTIGACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL

El portavoz de Vox también ha comentado los tres encuentros que la UCO detalla entre Leire Díez y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, entre finales de 2024 y principios de 2025: "Es insoportable la humillación que supone para todos los guardias civiles de España que la cúpula del Ministerio del Interior no haya todavía dimitido. Y especialmente grave el hecho de que sigan en sus puestos los mandos de la Guardia Civil que han colaborado con la mafia de Sánchez", ha criticado.

Con todo, ha mostrado su "orgullo" por aquellos guardias civiles "que se han atrevido a investigar y denunciar a los corruptos, ignorando presiones, chantajes o amenazas. Estamos verdaderamente agradecidos a todos los guardias civiles que nos defienden, que defienden el Estado de Derecho y que defienden a España".