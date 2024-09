VOX no logra eliminar el catalán y el aragonés como lenguas propias en la Ley autonónica de Patrimonio Cultural

Los 'populares' hacen decaer la primera iniciativa de sus exsocios tras su salida del Gobierno el pasado mes de julio



ZARAGOZA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha unido sus votos a PSOE, CHA, Aragón-Teruel Existe e IU --el diputado de Podemos no ha estado presente en el pleno-- para rechazar en las Cortes una proposición de ley de VOX en la que buscaba "corregir" una enmienda introducida en 2016 en la Ley de Patrimonio Cultural que recoge el catalán y lo que denominan "aragonés normalizado" como modalidades lingüísticas propias de la Comunidad. La iniciativa legislativa sólo ha contado con el apoyo del grupo proponente y el del único parlamentario del PAR.

En su propuesta, la formación liderada por Santiago Abascal establece que, además del castellano, en Aragón se hablan "variedades lingüísticas" que emanan de "la lengua aragonesa histórica".

El diputado de VOX David Arranz ha enmarcado la iniciativa en un compromiso electoral de su partido y ha comenzado su intervención recordando que la Constitución española establece el castellano como lengua oficial del Estado y añade que todos los ciudadanos tienen "el derecho" de hablarlo y "el deber" de conocerlo.

A ello ha sumado la necesidad de responder al uso "identitario" que hace de la lengua el "separatismo catalán", que la utiliza como "ariete de colonización política y cultural" en su "ensoñación" de los Países Catalanes, con la que reclaman territorios de la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares o el Aragón oriental.

Por este motivo, Arranz ha hecho un llamamiento a "desmantelar la red clientelar pancatalanista" que, en sus palabras, pretende la "destrucción" de las variedades lingüísticas de Aragón, como el 'chapurriau', el panticuto, el cheso, el maellano o el fragatino, en favor del catalán o de "la habla aragonesa o aragonés normalizado".

Ha recordado que el propio presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, ha dicho que "en Aragón no hablamos catalán" y que así lo defienden también varias asociaciones que aglutinan a hablantes "orgullosos" de sus modalidades.

EL PP RECHAZA USAR LAS LENGUAS PARA CONFRONTAR

La diputada 'popular' Ana Marín ha empezado su intervención recordando que el Estatuto de Autonomía habla de "lenguas y modalidades lingüísticas" porque parte del respeto a las particularidades de cada una de las lenguas, algo que cree que el Ejecutivo no hizo en 2016 al utilizarlas políticamente introduciendo los términos "catalán de Aragón" y "aragonés".

En ese sentido, ha asegurado que en VOX "están haciendo lo mismo" ahora, es decir, utilizar las lenguas aragonesas como "elemento de confrontación política" y, además, lo hacen en solitario, presentando la iniciativa antes de abandonar el Gobierno de Azcón, sin consensuar con otros grupos y sabiendo que "no beneficiaba a nadie" y que "iba en contra de los aragoneses".

Marín ha apostado también por defender los intereses de todos los aragoneses en un momento "complicado", que pasan por cuestiones de "mayor peso político".

"Ni el PP ni los aragoneses quieren confrontación", ha remarcado Marín, quien ha matizado que "cada aragonés habla lo que desea" y hablan unas modalidades lingüísticas que "jamás utilizaremos como arma arrojadiza".

Por último, ha dicho que cumplirán con su programa electoral, pero que lo harán en el momento que consideren oportuno. "No nos van a marcar los tiempos", ha advertido a VOX.

EL PSOE ACUSA A VOX DE "NO LEER"

Por su parte, el parlamentario socialista Darío Villagrasa ha asegurado que en VOX "pudieron construir desde el Gobierno" y que su primera iniciativa desde la oposición ha sido "de destrucción".

Además, ha acusado a los representantes de VOX de "no leer" ni "recurrir a la academia" al plantear un debate "equivocado" en el argumento y en las formas porque "en Aragón se habla castellano, aragonés y catalán". "Lo saben los hablantes, los municipios, la historia y la normativa", ha remarcado.

Esto, ha continuado, no es una opinión del PSOE, sino de la ciencia, la academia y está avalada por la Unesco. A este respecto, ha recordado que más de 250 profesores universitarios firmaron un manifiesto en este sentido.

"Antes de presentar este tipo de iniciativas, simplemente lean, y se evitarán hacer el ridículo", ha finalizado Villagrasa.

Desde CHA, Isabel Lasobras ha alertado de que los que busca VOX es "la desaparición del aragonés" negándole "hasta su propio nombre" al usar el circunloquio "lengua aragonesa histórica" y ha reivindicado que esta lengua "no nació ayer ni hace ocho años" se habla desde el siglo VIII y se escribe desde el siglo X.

Pilar Buj, de Aragón-Teruel Existe, ha rechazado la "obsesión" de VOX de plantear "batallas culturales" que buscan desacuerdo en lo que hay acuerdos "de décadas" y de olvidar los problemas reales de la gente. Ha considerado que tampoco defienden los intereses del castellano y que deben ser los hablantes quienes decidan cómo llamar a sus lenguas, además de criticar que se use el "circunloquio lengua aragonesa histórica" para hablar del aragonés.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha afirmado que son los representantes de VOX quienes usan la lengua "al servicio de sus pretensiones y que su iniciativa "carece del más mínimo rigor" porque su anticatalanismo "les nubla".

El único apoyo que ha conseguido el grupo proponente ha sido el del representante del PAR, Alberto Izquierdo, si bien ha rechazado que VOX aprovechara la celebración de la Diada para presentar esta iniciativa y ha abogado por llegar a un acuerdo ya que, aunque ellos creen que en Aragón "no se habla catalán", hay otras personas "que piensan que sí lo hablan".

"ESTAFADORES"

Posteriormente, en los pasillos de las Cortes de Aragón, el portavoz del grupo parlamentario de VOX, Alejandro Nolasco, ha recordado que este asunto el PP lo llevaba en su programa al igual que VOX y además, estaba en el pacto de gobierno que habían firmado.

"Oh sorpresa --ha expresado-- nos vamos del Gobierno de Aragón y lo que acaba de pasar ahora es increíble. El Partido Popular, el Partido Socialista han votado en contra de eliminar al catalán como patrimonio cultural de Aragón, estafando a sus votantes, incluso el PSOE ha felicitado al PP".

A su parecer, el PP ha demostrado que "no es más que un grupo que estafa a los votantes, son un grupo de estafadores, que les están estafando a ustedes, a todos los votantes, que en el programa pone que van a eliminar el catalán y luego no lo eliminan de, porque, imagino, siguen en esa sumisión completa que ya venía desde ese amor infinito que le juraba Aznar a Jordi Puyol con tal de echar a González de la Moncloa en el pacto del Majestic".

Nolasco, ha calificado de "indignante" esa votación y demuestra que el Partido Popular es un partido que "va a estafar a usted que nos oye, que va a estafar a todo el mundo".

"No son más que una panda de estafadores y así lo digo. Lo ponía en el programa, habían pactado con nosotros en el gobierno hacer esto y cuando salimos del gobierno no lo hacen. Son unos cobardes y son unos estafadores que no se merecen, señores de Aragón, su voto para nada", ha concluido.