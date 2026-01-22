Vox pide eliminar la ZBE y gastos superfluos para apoyar el presupuesto de Zaragoza: "la pelota está en tejado del PP"

La concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha avanzado que pedirán eliminar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y gastos superfluos con el fin de apoyar el proyecto de presupuesto de 2026 para el que están elaborando enmiendas y tras asegurar que no se han vuelto a reunir con el Gobierno de la ciudad ha precisado que "la pelota está en el tejado del PP".

"Vamos poner encima de la mesa un estudio para racionalizar todas esas sociedades, patronatos, institutos que son entes dependientes que cuelgan del Ayuntamiento de Zaragoza. No estamos pidiendo tanto. La pelota, ahora, está en el tejado del Partido Popular y estamos desde luego deseosos y expectantes de que se pongan en contacto con nosotros", ha expresado Torres.

En rueda de prensa, la concejal de Vox ha instado a conocer qué va a hacer el Gobierno de la ciudad para "evitar esta discriminación hacia algunos zaragozanos" en referencia a la ZBE, que ha asegurado afecta a unos 50.000 ciudadanos, al tiempo que ha exigido un plan para contener los gastos.

Asimismo, ha asegurado que Vox no ha contactado con ningún otro grupo de la oposición y no lo van a hacer. "Todo eso que ha dicho el Partido Popular sobre que Vox va a negociar las enmiendas para tirar abajo su presupuesto, es absolutamente falso. Niego la mayor y no hemos entablado ninguna conversación con ningún grupo de la oposición y no lo vamos a hacer", ha reiterado.

Al respecto, ha subrayado que Vox "tiene muy claro" por qué está en el Ayuntamiento de Zaragoza. "Nosotros vamos a tomar siempre nuestras decisiones poniendo en el centro a los zaragozanos y desde luego no necesitamos ni muchísimo menos hablar en este momento con los grupos de la oposición que tienen un proyecto totalmente diferente y una idea de gobierno totalmente diferente a la que podamos tener nosotros".