Vox pide investigar el gasto público destinado a inmigración irregular en Aragón

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox presentará una iniciativa para que "las Cortes de Aragón manifiesten la necesidad de llevar a cabo un análisis del gasto directo e indirecto asumido por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón destinado a inmigración ilegal, así como por cualquier organismo autónomo o entidad de derecho público del sector público aragonés".

Para ello, la formación propone acudir a "los mecanismos contenidos en la normativa reguladora de los órganos de control externo: la Cámara de Cuentas de Aragón y, en su caso, el Tribunal de Cuentas".

Así lo ha anunciado este lunes el portavoz de Vox en en la Cámara autonómica, Alejandro Nolasco, quien ha apuntado que "al igual que pagamos impuestos, merecemos conocer con todo tipo de detalle a qué actividades va el dinero que aportamos a la caja común".

Ha criticado que este planteamiento, pese a ser "notoriamente aceptado por cualquiera de los contribuyentes", termina "encontrándose con la opacidad de los políticos del PP y PSOE".

Nolasco ha detallado el propósito de "saber la verdad respecto al gasto de mantener inmigrantes ilegales en hoteles de lujo mientras los jóvenes no pueden acceder a una vivienda y de la pasta que se llevan esas supuestas ONGs que hacen negocio aprovechándose del tráfico de seres humanos".

El líder de Vox reclamado también conocer "el gasto sanitario, en educación y en el ámbito de la justicia" --mencionando los costes de procedimientos judiciales y responsabilidades que abone el Estado--, así como "las paguitas y todo tipo de ayudas que se encuentra un inmigrante ilegal en Aragón".

Ha vaticinado que "debe ser una cifra escandalosa", porque "cada vez que enviamos un requerimiento de información al Departamento de Bienestar Social de la consejera Carmen Susín, deciden ocultarnos esta información".

Es por ello por lo que ha deducido que "parece que les avergüenza ver cómo se está premiando a quienes nunca han contribuido y por eso niegan una información básica para el control de la administración pública".

RECHAZO QUE "VENGAN A PAGARNOS LAS PENSIONES"

El portavoz de VOX ha calificado de "falacia" que "los inmigrantes ilegales vengan a pagarnos las pensiones", definiendo dicha frase como "tremendamente clasista", así como una "falacia empleada por PP, PSOE y la extrema izquierda para blanquear e incluso romantizar la peligrosísima deriva en la que está inmersa España con la inmigración ilegal".

"Si fuera cierto, como dicen, ¿por qué no nos facilita la consejera Susín el coste directo e indirecto que ocasiona a las arcas públicas los 'menas' e ilegales de todo tipo de edad?", ha planteado.

Nolasco ha recordado que, de acuerdo con el artículo 112 del Estatuto de Autonomía de Aragón, la Cámara de Cuentas es el "órgano técnico al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económico-financiera, contable y operativa del sector público" de Aragón.

En consecuencia, ha insistido en que "si tan convencidos están todas las formaciones de que los inmigrantes ilegales vienen a pagar las pensiones, no tendrán inconveniente alguno en que la Cámara de Cuentas fiscalice y exponga cada céntimo que la administración pública aragonesa destina a la inmigración ilegal; mientras los aragoneses se encuentran con precios prohibitivos para acceder a un alquiler o comprarse una vivienda".