Vox presenta una proposición de ley para modificar el Impuesto Medioambiental sobre Aguas Residuales (IMAR)

ZARAGOZA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón ha presentado una proposición de ley para modificar la ley que regula el Impuesto Medioambiental sobre Aguas Residuales (IMAR), que sustituyó al antiguo Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA), que han calificado como "injusto" y "confiscatorio".

Así lo ha anunciado la diputada autonómica de Vox Carmen Rouco, quien ha señalado que este tributo se aprobó "sin consenso amplio" y "muy lejos de la unanimidad", "exclusivamente por el cuatripartito de izquierda radical y del PAR".

Se trata, ha sostenido, de un tributo propio en Aragón, que no existe en otras regiones y que se suma a otros cuatro impuestos vinculados al medio ambiente.

"Con el actual impuesto, ni el que contamina más paga más, ni el que consume más paga más ni se garantiza que este impuesto se destine íntegramente a los programas de saneamiento y depuración que requieran inversión", ha asegurado, añadiendo que para lo que sirve es "para aumentar la presión fiscal de los aragoneses, que es de las más altas de España". "Aragón era un infierno fiscal con el cuatripartito de izquierdas y PAR y sigue siendo un infierno fiscal con el Gobierno de Azcón", ha afirmado.

Para Rouco, el IMAR es "injusto" porque "aumentó la carga fiscal de las familias numerosas y de las familias aragonesas en general", porque no aceptó muchas de las propuestas realizadas desde la oposición y porque no se garantiza su carácter finalista, es decir, que la recaudación se destine a la mejora del saneamiento y depuración de las aguas en la Comunidad.

Por ello, en el grupo parlamentario de Vox han considerado que "es el momento de reformular esta ley y de atender todas aquellas propuestas que no fueron ni atendidas ni recogidas en su momento".

BENEFICIOS Y EXENCIONES

La proposición de ley, que deberá recabar ahora el apoyo de la mayoría de la Cámara, recoge medidas para beneficiar a las familias, especialmente a las numerosas, ya que entienden que están "gravemente perjudicadas" con la tarifa vigente, vinculada al consumo de agua. "Son más y por eso consumen más, y por ser más no pueden estar penalizadas", ha defendido.

En segundo lugar, ha destacado que la iniciativa legislativa elimina la responsabilidad solidaria de las deudas de los propietarios de viviendas en situación de ocupación ilegal o morosidad, "porque el dueño de una vivienda ocupada ilegalmente ni ha consumido ni ha contaminado".

Rouco ha explicado que la propuesta recoge también que la recaudación se destine "exclusivamente al desarrollo de programas y planes en materia de saneamiento y depuración que conlleven inversión", es decir, que el cien por cien de los ingresos sean para infraestructuras. La tarifa, además, "deberá adecuarse y estar vinculada al coste real del servicio", ha añadido.

Por último, ha citado nuevas exenciones en el componente fijo del recibo para hogares unipersonales, viviendas no habituales, huertos de autoconsumo, industrias que tienen sus propias depuradoras, la agricultura familiar o los riegos particulares de áreas verde sin finalidad productiva, cuyas aguas no precisan depuración ni tratamiento.

LLAMAMIENTO AL PP

"Es necesario reformar esta ley totalmente injusta", ha reiterado Rouco, quien se ha mostrado convencida de que el PP apoyará esta propuesta porque fue "muy crítico" en la tramitación de la ley vigente y lo había contemplado en el Plan Anual Normativo del Gobierno de Aragón del año 2024, además de que "dos meses antes de las elecciones llegaron a pedir la suspensión de este impuesto".

"Si no lo apoyaran, nos encontraríamos nuevamente con un Partido Popular que no baja los impuestos, que no cumple con la palabra dada, que estafa a sus electores, con un Partido Popular modelo Montoro, que se opone a ciertas cosas cuando está en la oposición, pero cuando llega al Gobierno apuntala las políticas de la izquierda", ha remachado la diputada de Vox.