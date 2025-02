VOX quiere que Zaragoza imite a Murcia al plantear la prolongación de una línea del tranvía

ZARAGOZA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha dicho que le gustaría que el PP "tuviera la misma iniciativa que sus compañeros de Murcia" donde se han planteado la prolongación de una de las dos líneas del tranvía, han suscrito un convenio con el Ministerio de Transportes y ya tienen preparados los pliegos para la licitación de los estudios de viabilidad.

Calvo ha comentado que Murcia es ligeramente inferior en tamaño a Zaragoza, tiene 475.000 habitantes, y según ha leído en la prensa regional, el concejal murciano de movilidad ha detallado que será en unos días cuando se inicie la tramitación de diversos expedientes y el encargo de estudios de viabilidad, sobre la viabilidad económica del proyecto, la financiación necesaria y el impacto ambiental y las afecciones al tráfico o previsión de pasajeros, entre otros.

Estos trabajos cuentan con 300.000 euros de los presupuestos municipales y con la financiación del Ministerio de Transportes, con el que el Ayuntamiento de la ciudad ha suscrito un convenio en octubre de 2024 y que fija un plazo de dos años para redactar el proyecto definitivo y sacar la licitación.

Ha comparado estos trámites con Zaragoza, donde el Gobierno municipal "ni se lo ha planteado, hasta ahora, a pesar de la evidente demanda ciudadana de los vecinos de Arcosur.

Ha apuntado que en el Ayuntamiento de Murcia gobierna el PP con mayoría absoluta, lo que revela que el color político "no ha tenido mucha influencia o no ha pesado o no ha debido pesar favorablemente para conseguir, sin embargo, que se firmara ese convenio con el Ministerio de Transportes".

INICIAR CONTACTOS

En su intervención en la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo ha recordado que el pasado noviembre se aprobó una moción del grupo municipal de VOX para estudiar la prolongación de la línea 1 del tranvía hasta Arcosur, por el sur y por el norte hasta el Hospital Royo-Villanova.

En concreto, se aprobó "iniciar contactos" para la financiación de la ampliación de la línea del tranvía tanto con el Gobierno de Aragón, incluyendo la financiación del tranvía en el orden del día del próximo Consejo Bilateral de Capitalidad como con el Ministerio de Transporte del Gobierno de España.

"Es decir, estábamos proponiendo y votando --que se rechazó-- lo mismo que ha hecho el Ayuntamiento de Murcia hace ya unos meses". HA confiado en que los concejales de ZeC reconsideren su voto, que es el que hizo que se perdiera aquella votación o que "al menos, les remuerda la conciencia por aquel voto irresponsable que impidió que prosperara esta moción".

Por ello, Julio Calvo ha formulado una interpelación al consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén, para saber si ha habido contactos o han intentado, al menos, "conseguir financiación tanto del Ministerio de Transportes como, del Gobierno de Aragón, que por cierto ya deberían haber realizado no una sino dos reuniones del Comité Bilateral".