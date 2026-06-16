Vox sostiene que "cada vez hay más vecinos que tienen la percepción de que se abusa de la plaza del Pilar" de Zaragoza

Archivo - El concejal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, David Flores - VOX - Archivo

ZARAGOZA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, David Flores, ha trasladado la impresión de que "cada vez hay más vecinos de Zaragoza que tienen la percepción de que se está abusando de la plaza del Pilar".

Ha reconocido que es el centro neurálgico de Zaragoza, el punto de atracción turística por excelencia y, "evidentemente, tiene que haber un uso de esta plaza pero está rodeada por una serie de edificios" que a juicio de Vox "deben ser especialmente cuidados".

David Flores ha trasladado esta idea en la comisión de Cultura al pedir la comparecencia de la consejera municipal del área, Sara Fernández, para explicar las reformas que se pretenden acometer en la plaza del Pilar.

"No solamente la plaza en sí, sino que tenemos la basílica, la catedral de la Seo, el Ayuntamiento, la Lonja y, evidentemente, es un entorno que debe ser cuidado, que debe ser protegido y que debe ser objeto siempre de especial mimo", ha opinado David Flores.

En su intervención ha comentado el espectáculo "absolutamente maravilloso" del pasado miércoles en la Sagrada Familia de Barcelona que ha sido objeto de "loas y felicitaciones" por todo el mundo. "Un espectáculo sacro, en un templo cristiano", ha expresado para dudar de si algún día se podrá ver la Sagrada Familia rodeada de canchas de baloncesto o de puestos medievales, barbacoas y bombonas de propano. "Yo creo que no veremos nunca la Sagrada Familia de esa manera", ha aseverado en comparación con la plaza del Pilar.

REFLEXIÓN

En este sentido, ha preguntado por qué los zaragozanos se están acostumbrando a ver la Basílica del Pilar rodeada de canchas de baloncesto, césped artificial y puestos navideños para trasladar que "a lo mejor nos tenemos que hacer la reflexión de si un edificio religioso no estamos llegando a un punto de frivolizarlo y de hacer una utilización que, desde luego, no creo que corresponda al nivel de un edificio que esencialmente es religioso", ha afirmado.

Otra reflexión que ha comentado es plantear la conveniencia de centralizar todo en la plaza del Pilar al acoger actos que "perfectamente se podrían hacer en otros entornos y que incluso podrían ser más adecuados".

Por último, el concejal de Vox ha hecho referencia a una consecuencia "lógica" de este uso "excesivo" del entorno de la Basílica del Pilar.

"No hace falta más que --ha instado-- pasear por la plaza de la Seo para darnos cuenta del estado en el que se encuentra el enlosado, como consecuencia de los vehículos de alto tonelaje que entran para dejar el material que luego se va a utilizar y, claro, cuanta más frecuencia de la utilización de estos espacios, más deterioro".

David Flores ha abundado en que la plaza del Pilar necesita "una mano de pintura", y se debería reflexionar porque seguramente muchas de estas incidencias que ahora sufre esta céntrica plaza "se evitarían si se utilizara con un poco más de sentido común".