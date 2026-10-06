Vox supera los 220 afiliados en la provincia de Teruel y estrena sede con "muy buenas" perspectivas electorales

Inauguración de la nueva sede de Vox en Teruel. - VOX TERUEL

TERUEL 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Teruel, Alejandro Nolasco, ha indicado que su formación ha superado los 220 afiliados en la provincia y este martes ha inaugurado su nueva sede en la ciudad, donde ha destacado que las perspectivas electorales para los comicios generales del 29 de noviembre son "muy buenas".

"En Teruel capital, el voto a Vox en las elecciones autonómicas del 8 de febrero fue superior al 23%, siendo la capital de provincia con mayor porcentaje de voto a Vox de las cuatro elecciones autonómicas del reciente ciclo --Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía--", se ha felicitado Nolasco.

Ha admitido que "las perspectivas son muy buenas" y "se abre una etapa apasionante de trabajo para desalojar a Sánchez de La Moncloa" en las elecciones generales del 29 de noviembre. Para ello, ha continuado Nolasco, la receta es "seguir defendiendo los principios fundacionales del partido", dado que "lo importante siempre es el qué y no el quién".

"Escuchando a los vecinos, a las asociaciones y a los colectivos hemos logrado el doble de Vox en Aragón y no vamos a parar hasta cambiar las políticas en Teruel y en España", ha sintetizado el dirigente de la formación.

Por su parte, la vicesecretaria nacional de Organización Territorial de Vox, María Ruiz, se ha mostrado en la misma línea de "buenas expectativas" de cara a los resultados el 29 de noviembre. Para ello, ha apelado al "trabajo" con el fin de "aprovechar esta oportunidad en las urnas".

Ruiz ha recalcado que "es una buena noticia esta convocatoria de elecciones porque los españoles lo necesitan más que nunca", a la par que ha analizado "España vive una situación tan terrible" en la que "todo lo demás son malas noticias".

Alejandro Nolasco y María Ruiz han agradecido su esfuerzo a todos los afiliados, simpatizantes y coordinadores locales de Vox que han participado en el acto de inauguración de la nueva sede.

Han asistido, entre otros, el presidente de Vox Zaragoza, Santiago Morón; el presidente de Vox Huesca, Francisco Casarrubio; o los diputados de Vox en las Cortes de Aragón, Carlos Andreu, Aroha Rochela y Ana Pardo.