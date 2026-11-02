El XI Congreso Aragonés de Personas con Cáncer y sus Familiares se celebrará los días 6 y 7 de noviembre

ZARAGOZA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los próximos 6 y 7 de noviembre se celebrará una nueva edición del Congreso Aragonés de Personas con Cáncer y sus Familias en el Palacio de Congresos de Zaragoza, en concreto la onceava edición, en la que estarán 70 ponentes.

Está organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Aragón. Todas las entidades que trabajan contra el cáncer en esta comunidad autónoma directa o indirectamente participan activamente en el Congreso, por un lado, impartiendo talleres con temáticas elegidas por ellos y, por otro, mostrando sus servicios a los asistentes.

Dentro de esas entidades hay algunas que no tienen como único fin los pacientes oncológicos pero que los integran en su día a día. Un punto muy importante en el Congreso es la lectura de reivindicaciones aportadas por todas las entidades, las cuales se presentan en la inauguración y se entregarán a todos los asistentes para conseguir mayor difusión.

El Congreso está dirigido no solamente a las personas con cáncer y sus familias, también tiene cabida cualquier perfil que esté interesado en conocer las necesidades de las personas durante su proceso oncológico, profesionales sanitarios, sociales, voluntarios, entre otros. Por ello está abierto a toda la sociedad y busca normalizar la enfermedad y humanizar cada vez más el proceso oncológico.

El Congreso contará con una programación común para todos los asistentes en la que se impartirán dos conferencias magistrales, una realizada por Manuel Valiente, investigador del CNIO y que nos hablará del estado actual y el futuro de la investigación y otra abordando un tema muy actual, la IA impartida por Sergio Lozares, especialista en radiofísica.

Se iniciará con una mesa de diálogo para abordar una temática fundamental en el proceso oncológico, la humanización y otra mesa donde se reflejará la importancia de la atención del cáncer condicionada por el lugar donde se reside. También se contará con una conversación reflejando el diagnóstico de precisión para la medicina del paciente con cáncer.

A nivel individual se realizarán 34 talleres divididos en tres tramos de talleres simultáneos en los que se abordarán diferentes temáticas como la investigación oncológica, nutrición, emociones, ejercicio físico, hábitos que suman salud, efectos secundarios de los tratamientos y diversas temáticas.

El congreso espera una asistencia de un millar de personas, siendo posible inscribirse de forma gratuita incluso los días de desarrollo en el propio Palacio de Congresos para que ninguna persona se quede sin asistir, a estos números sumaríamos lo ponentes que superan las 70 personas.