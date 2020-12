La XI Convención de Directivos ADEA concluye que es "exigible e inaplazable" un pacto por la educación

ZARAGOZA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La XI Convención de Directivos ADEA, impulsada por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón, han puesto el foco en esta edición en los jóvenes y su futuro. Una de las conclusiones de esta iniciativa ha sido que es "exigible e inaplazable" un pacto por la educación.

La jornada se ha celebrado bajo el lema 'Los jóvenes, en el centro de todo' y ha contado con tres mesas de análisis. Unas 200 personas han acudido a esta jornada, que se ha celebrado en el Auditorio de Zaragoza y que también ha podido seguirse vía telemática.

La educación, la orientación profesional y el legado de un mundo mejor a las futuras generaciones han sido los principales asuntos analizados. El director general de Itesal, Armando Mateos, ha sido en encargado de presentar la conferencia de clausura, no sin antes hacer referencia al momento que vive la sociedad en el país.

"Es imposible una transformación cultural de este calibre sin una transformación integral de las personas, sin una transformación interior de cada persona, crecer de manera individual para crecer colectivamente", ha indicado Mateos.

Por su parte, el encargado de dirigir el acto ha sido el vicepresidente senior support renewal sales Oracle EMEA y Country Leader de Oracle España, Albert Triola, quien ha insistido en la formación de las personas. "Cualquier revolución industrial que se nos venga ahora encima va a cambiar la forma en la que trabajamos y hay que concienciar a todo el mundo, a todos los empleados, independientemente de la edad, de cuán preparado estás para lo que no sabemos qué se va a acercar".

Triola ha aseverado que hay "un desajuste" a la hora de encontrar talento. "Hay necesidades de empleabilidad importante a la hora de buscar empleados porque no los encontramos, pese a que hay un nivel de parados, especialmente en la juventud, muy grandes", ha agregado.

MESAS DE ANÁLISIS

"Los jóvenes son los cimientos del mañana en los que tenemos que invertir. Son los adultos del mañana y debemos reforzar la educación, los valores y sus competencias". Con esa reflexión del director territorial de Ibercaja en Aragón ha dado inicio la primera de las mesas de análisis de la convención.

Allí, Lacoma ha subrayado que "hablar de ADEA es hablar de calidad" y que lo que une a esta asociación con Ibercaja es que a ambos les gusta mirar hacia delante "de forma optimista", una actitud que "se aplica a cualquier momento, pero especialmente en esta situación de grave crisis en la que nos encontramos".

El presidente de la Fundación Valores y Sociedad, Jaime Mayor Oreja, ha explicado que los jóvenes "van a tener que empezar de cero". "Deberán entender como hemos hecho nosotros la naturaleza y profundidad de la crisis que vivimos porque el error principal es abordarla es el olvido de los principios, valores y fundamentos", ha dicho, asegurando que "se ha huido de la verdad y del pasado inmediato de España".

Por su parte, el maestro y único español finalista en el Global Teacher Prize, César Bona, ha lamentado que meses atrás los verbos que más se repetían eran "evaluar y examinar", y se obviaron otros como "aprender, reflexionar, conectar, escuchar o incluir".

"Nuestra misión es dar herramientas para que los alumnos crezcan y sean capaces de relacionarse", ha dicho, al tiempo que ha asegurado que "la vida nos está dando una oportunidad para repensar la educación".

"En lugar de buscar respuestas tenemos la oportunidad de cambiar las preguntas", ha complementado, recalcando a su vez que cuando se aborda el sistema hay dilemas sobre si pasarán de curso, hasta dónde hay que evaluar o si entran más o menos contenidos. Ha animado a empezar a analizar "si el actual sistema educativo es un sistema de éxito".

La vicedecana de Innovación, Investigación y Comunicación de la Universidad de Zaragoza, Alejandra Cortés, ha asegurado que la educación es algo que une a todos los presentes. "Si me tengo que quedar con algo de lo que intento hacer en mis clases es inspirar para intentar conseguir la mejor versión de las personas que tengo delante".

El director general del Grupo San Valero, César Romero, ha comparado la unión del Grupo San Valero con lo que podría ser el consenso por la educación a nivel nacional. "Si nosotros en diez años, siendo como somos, hemos conseguido doblar, imagínense lo que sería a nivel nacional si nos pusiéramos de acuerdo en lo importante: una educación de verdad".

Según Romero, "la juventud no tiene la culpa ni de lo que pasa ni de lo que tiene, algo está fallando. La FP es la gran olvidada y a la vez la gran reclamada. Sumemos, no dividamos, digamos Universidad y FP, no Universidad o FP".

ORIENTACIÓN AL FUTURO

La segunda cita de la jornada ha fijado su atención en la orientación al futuro de los jóvenes, idea defendida por el director general del CAAR, David Romeral, que ha ahondado en los referentes que tienen los jóvenes a la hora de decidir qué trayectoria profesional tomar.

"Necesitábamos construir un relato que, a través de unos embajadores profesionales de nuestras empresas con pasión por lo que hacen, les contaran a las nuevas generaciones a través de un juego que consistía en que los jóvenes fueran averiguando qué es la profesional logística o la programación de robots", ha explicado, al tiempo que ha reconocido que "había cosas que mejorar".

Durante su intervención, el CEO y fundado del Ecosistema Internacional de Talento Joven TRIVU, Pablo González, ha puesto como eje el mensaje de que los jóvenes son el futuro. "Me preocupa este mensaje porque creo que esconde el deseo de una generación previa de que los que vengan después hagan lo que no han podido hacer ellos. El mundo ha avanzado cuando lo ha hecho la sociedad en conjunto".

"A nuestra generación nos han dicho que si estudiabas una carrera y tenías idiomas íbamos a tener el éxito que nos decían nuestros padres o abuelos pero eso no ha sido así". González ha contado que pertenece a la generación que más opina y menos criterio tiene, a la más formada pero menos preparada para afrontar lo que tiene por delante o a la que más pide y más cuesta dar. "Hay que poner a los jóvenes, de edad y de actitud, en el centro y es un momento de recuperar lo más básico: las emociones", ha agregado.

La directora de Talento y Cultura European Mediterrean ManpowerGroup, Loles Sala, ha explicado que el reto actual es transformar este país. "Un objetivo que es de cada uno, estemos donde estemos".

FUTURO

La tercera mesa de debate ha mirado al futuro y al legado que dejará la sociedad a sus habitantes. Un foro de diálogo que ha sido moderado por el socio de Deloitte Aragón, David Álvarez.

El investigador ARAID en el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, Alberto J. Schuhmacher, ha lamentado que no se investigue en España. Ha resaltado que "no invierten en investigación por ricos, sino que son ricos porque investigan".

"La ciencia no se improvisa, no podemos tenerla abandonada y de repente querer que responda a un problema como la COVID. La investigación no es un gasto, es una inversión, es una herramienta para mejorar la calidad de vida", ha concluido.

El miembro del gabinete del vicepresidente de la Comisión Europea, Mirzha de Manuel Aramendía, ha intervenido de forma telemática desde Bruselas y ha afirmado que "la Comisión Europea y los estados miembros se han puesto de acuerdo en un ambicioso paquete para la recuperación".

La CEO en CWConsulting & YouthProAktiv, Paloma Cantero, ha empezado su intervención indicando que "un mundo no se construye sobre las bases de los que otros hacen, sino sobre lo que yo puedo hacer día a día". Para Cantero, "los jóvenes son una pieza clave de la sociedad".

El director general de Fundación Exit, Nacho Sequeira, ha lamentado la situación laboral que existe ahora a nivel nacional. "España, tristemente, es líder en desempleo juvenil y en abandono escolar", ha destacado.