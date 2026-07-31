El XLVIII Curso y Festival Internacional de Música Antigua de Daroca acoge ocho conciertos y oferta formativa renovada

Presentación de la XLVIII Curso y Festival Internacional de Música Antigua de Daroca. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Daroca volverá a convertirse, del 3 al 10 de agosto, en uno de los grandes referentes europeos de la música histórica con la celebración de la XLVIII edición del Curso y Festival Internacional de Música Antigua de Daroca, una cita que aúna formación especializada e interpretación artística que este año acoge ocho conciertos y una oferta formativa renovada.

Además, la cita cultural de este año estará marcada por la conmemoración del 90º aniversario de José Luis González Uriol, figura esencial en la recuperación y difusión de la música antigua en España.

En la presentación, que ha tenido lugar este viernes en la DPZ, la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, ha destacado "el enorme valor" que tiene para la institución provincial "seguir impulsando una iniciativa que después de casi cinco décadas continúa siendo un referente internacional en el ámbito de la música antigua".

Asimismo, ha continuado Lázaro, contribuye a consolidar a Daroca como "uno de los grandes centros europeos dedicados al estudio, la interpretación y la difusión de nuestro patrimonio musical" y, en su opinión, esta cita "combina de forma ejemplar la excelencia académica con una programación artística de primer nivel y proyecta el nombre de nuestra provincia mucho más allá de nuestras fronteras".

Para la Diputación de Zaragoza, ha expresado la diputada provincial, "este curso representa una apuesta firme por la cultura como herramienta de conocimiento, de conservación del patrimonio y también de desarrollo del territorio".

Por su parte, el alcalde de Daroca, Miguel García, ha recordado que la localidad es conocida fundamentalmente por este curso y festival de música antigua "que nos da una proyección internacional" y ha añadido que desde el Ayuntamiento "este año hemos apostado fuerte por mejorar las instalaciones, sobre todo los alojamientos para que podamos seguir siendo un referente para la celebración de este y otros eventos de carácter internacional".

Uno de los directores del curso, Javier Artigas, ha informado de que "este año hemos vuelto a tener récord y hemos vuelto a niveles prepandemia con un total de 143 alumnos inscritos", de los cuales 40 son internacionales, llegados de países de la UE como Polonia, Luxemburgo, Alemania o Mónaco y otros de fuera de la Unión Europea como Taiwan.

CURSO DE MÚSICA ANTIGUA

Codirigido por José Luis González Uriol y Javier Artigas, el Curso Internacional de Música Antigua está organizado por la Diputación de Zaragoza, la Institución Fernando el Católico y el Ayuntamiento de Daroca.

Cada verano reúne en la localidad a estudiantes procedentes de distintos países, que reciben formación especializada de un claustro de profesores de reconocido prestigio internacional. La edición de 2026 coincide además con varias efemérides musicales de especial relevancia.

El programa académico recordará aniversarios de figuras como John Dowland y Charles Burney, sin olvidar el firme compromiso del curso con el patrimonio musical ibérico, que este año pone el foco en el cuarto centenario de la publicación de la Facultad Orgánica, obra fundamental del organista sevillano Francisco Correa de Arauxo.

La presente edición incorpora importantes novedades en su estructura docente. Por un lado, amplía su oferta formativa con la recuperación de dos especialidades largamente demandadas por el alumnado: viola da gamba y flauta de pico.

Por otro, el curso afronta una renovación parcial de su claustro de profesores tras la retirada temporal de algunos de sus docentes más veteranos, dando paso a nuevos especialistas que garantizan la continuidad del alto nivel artístico y pedagógico que caracteriza a esta cita internacional.

FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA

Fiel a su identidad, el Festival Internacional de Música Antigua de Daroca mantiene su principal seña de identidad: la estrecha vinculación entre la enseñanza y la interpretación en directo.

Los alumnos tendrán la oportunidad de asistir como público a los conciertos ofrecidos por sus propios profesores e intérpretes invitados, convirtiendo el festival en una experiencia artística y formativa única.

La programación se desarrollará entre el 3 y el 10 de agosto, con ocho conciertos, todos ellos a las 20.00 horas, protagonizados por destacados intérpretes y formaciones internacionales. El festival se inaugurará el 3 de agosto con La Chacana.

A continuación, actuarán Los Músicos de Su Alteza, Mediterrania Consort, Furio Zanasi (tenor) y Guido Morini (clave), Marcello Gatti (flauta travesera), Enrico Gatti (violín), Gaetano Nasillo (violoncello) y Olivier Baumont (clave), Schola Antiqua junto a Ministriles de Marsias, Beatriz Lafont (soprano) y Manuel Vilas (arpa de dos órdenes), y Capella Patriarchal, que pondrá el broche final al festival.

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

La programación se completa con diversas actividades culturales que giran en torno a la investigación, la divulgación y el reconocimiento a la figura de José Luis González Uriol.

El 4 de agosto, la iglesia de Santo Domingo acogerá la presentación del libro Panorama musical zaragozano en el siglo XVII hasta los Sitios (1808-1809), mientras que el 8 de agosto tendrá lugar en la Casa de Cultura la presentación de la grabación integral de Flores de música, de Manuel Rodríguez Coelho, y ese mismo día se celebrará la tradicional Procesión de los Ministriles, uno de los actos más emblemáticos y esperados del festival.

Finalmente, el 9 de agosto, la Casa de Cultura será escenario de la mesa redonda "Celebrando el 90 aniversario de José Luis González Uriol", un encuentro que reunirá a especialistas y colaboradores para reconocer la trayectoria de quien ha sido uno de los grandes impulsores de la música antigua en nuestro país.

El festival está organizado por el Ayuntamiento de Daroca y cuenta con el patrocinio de Diputación de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Pastas Romero, Ministerio de Cultura y Ministriles de Cuéllar y la colaboración del Conservatorio Superior de Música de Aragón, la IFC y la Unidad Pastoral de Daroca.