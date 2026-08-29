El XXIV Encuentro de Periodismo de Altura de Castejón de Sos pide una Europa más fuerte ante el nuevo desorden mundial

El XXIV Encuentro de Periodismo de Altura de Castejón de Sos (Huesca) - PERIODISTAS DE ARAGÓN

CASTEJÓN DE SOS (HUESCA), 28 (EUROPA PRESS)

La necesidad de que Europa acelere su autonomía militar, tecnológica y política ante un mundo en el que "volvemos a la ley del más fuerte", la evolución de la guerra de Ucrania, la crisis migratoria de Ceuta y la inestabilidad de Oriente Medio han centrado este viernes el XXIV Encuentro de Periodismo de Altura de Castejón de Sos, que ha reunido a periodistas, corresponsales internacionales, diplomáticos y expertos bajo el título 'El nuevo desorden mundial. Una mirada inquietante al futuro'.

Durante la jornada, el delegado de la Comisión Europea en Madrid, Daniel Calleja, ha advertido de que "si no estás en la mesa, estás en el menú", mientras la corresponsal de ABC en Kiev, Miriam González, ha reclamado que Europa "se ponga las pilas" y actúe con mayor rapidez ante las lecciones que está dejando la guerra en Ucrania.

La jornada ha permitido analizar los grandes cambios que están transformando el escenario internacional, desde el debilitamiento del orden basado en reglas y el regreso de las áreas de influencia hasta los nuevos equilibrios militares y tecnológicos, pero también las consecuencias que estos cambios están teniendo en conflictos concretos como Ucrania, Oriente Medio o la crisis migratoria entre España y Marruecos.

EUROPA ANTE UN MUNDO DE BLOQUES Y ÁREAS DE INFLUENCIA

El delegado de la Comisión Europea en Madrid, Daniel Calleja, ha señalado que existe "una erosión del derecho internacional" que está llevando de nuevo a una "ley del más fuerte" y ha advertido de que diferentes países están empezando a buscar sus propias áreas de influencia. Ante este escenario, ha defendido que Europa debe diversificar sus alianzas y acelerar su autonomía estratégica.

Calleja ha reclamado una mayor integración política, militar, industrial y tecnológica de la Unión Europea y ha defendido que "la solución es más unión". En este sentido, ha señalado que los países europeos deben ser capaces de tomar decisiones por sí mismos y proyectar valores como "la democracia, la libertad, el respeto, la dignidad y la solidaridad".

"Si no estás en la mesa, estás en el menú", ha resumido Calleja, quien ha considerado que Europa se enfrenta a un periodo decisivo. "Nos estamos jugando un partido que tenemos que ganar, que no podemos perder", para alertar de que "si no jugamos nuestro papel, caeremos en la irrelevancia".

La corresponsal de ABC en Kiev, Miriam González, ha trasladado al encuentro algunas de las principales lecciones que está dejando la guerra de Ucrania. "Es un shock que todavía ejércitos de la OTAN sean capaces de lidiar con enjambres de drones", ha señalado, antes de remarcar de que "en Ucrania ya está el mundo del caos y sin reglas".

González ha reclamado a Europa que "se ponga las pilas" porque "no tenemos tanto tiempo para hacer las cosas". Ha cuestionado la burocratización de los procesos europeos. "En Europa hay muchas palabras, pero acciones pocas", ha resumido.

También ha reclamado una mayor capacidad de respuesta ante un escenario internacional en transformación. "Hace falta decisión y acción", ha afirmado, así como ha defendido que los ciudadanos deben ser críticos con sus líderes políticos para proteger su libertad y mantener una posición de fortaleza.

El corresponsal de El País en Londres, Rafa de Miguel, ha abordado la situación del Reino Unido tras el Brexit y ha considerado que "la decisión de irse fue errónea". Al respecto, ha subrayado que el 57% de los británicos son conscientes de que les gustaría volver, aunque ha reconocido las dificultades políticas de reabrir el debate.

De Miguel también ha analizado la relación entre Europa y Estados Unidos y ha señalado que Europa "sabe que tiene que romper lazos con Estados Unidos y tiene que empezar a invertir en defensa sin depender del amigo americano".

MARRUECOS Y CEUTA: "TODO EL MUNDO EN MARRUECOS QUIERE IRSE"

El segundo debate, 'Oriente Medio. La herida que no cicatriza', ha abordado la crisis migratoria entre España y Marruecos a través de la intervención del periodista marroquí Ali Lmrabet.

El profesional de Tetuán ha asegurado que "todo el mundo en Marruecos quiere irse" por razones "sociales, económicas, políticas y de derechos humanos", además de apuntar que ve la situación como "un fracaso de mi país" por la incapacidad de ofrecer a parte de su juventud "un futuro y unas perspectivas".

El periodista ha planteado asimismo su interpretación sobre lo ocurrido en la frontera de Ceuta y ha defendido que es necesario estudiar qué ocurrió y quién pudo facilitar la entrada de miles de personas. Al referirse a las posibles responsabilidades de los servicios secretos, ha presentado estas consideraciones expresamente como una opinión personal y una hipótesis que, a su juicio, debería investigarse.

ORIENTE MEDIO, ENTRE LAS GUERRAS Y LA FALTA DE LIBERTAD

La excorresponsal de El País en Oriente Medio, Ángeles Espinosa, ha advertido de la complejidad de los conflictos de la región y ha reclamado evitar los análisis simplificados. "Es importante que no nos dejemos llevar por los titulares fáciles y vayamos a la profundidad de los enfrentamientos", ha defendido.

Espinosa ha admitido que los conflictos de Oriente Medio no responden únicamente a una división entre buenos y malos, sino que existen problemas regionales que se superponen y que también son explotados por grandes potencias internacionales.

Ha advertido de que hay altas posibilidades de que la guerra se enquiste. En la situación de no guerra, no paz, no se recobra la confianza ni la seguridad. Además, los medios nos olvidamos y se deja de hablar del tema", ha remarcado, además de recordar que hay en torno a 50 conflictos activos en el mundo.

El diplomático, exembajador en Bagdad y excónsul en Jerusalén, Hansi Escobar, ha situado las tensiones actuales dentro de unas fracturas regionales que llevan décadas conectándose entre sí. Ha explicado que las distintas líneas de conflicto de Oriente Medio se han ido interrelacionando durante décadas y ha señalado el papel que ha desempeñado Irán en relación con la causa palestina.

Por su parte, el periodista de La Vanguardia y excorresponsal en Asia, París y Washington, Joaquín Luna, ha calificado de "muy grave" la crisis entre España y Marruecos y ha considerado insuficiente la respuesta española. Ha avisado de que Marruecos conoce "mucho a España" y ha señalado que la ausencia de una respuesta contundente puede favorecer que el país vecino continúe poniendo a prueba la reacción española.

UN ENCUENTRO CONSOLIDADO EN CASTEJÓN DE SOS

El encuentro ha contado en su apertura con las intervenciones del director de la cita, Enrique Serbeto; el vicepresidente de la Diputación Provincial de Huesca, Ricardo Oliván; el director de la sede UIMP-Pirineos, Alfredo Serreta, y el alcalde de Castejón de Sos, José Manuel Saura.

Oliván ha reivindicado la importancia de poder "hablar de lo que ocurre en el mundo en un pueblo" y ha destacado que las cuestiones analizadas durante la jornada afectan directamente a la vida cotidiana. Ha llamado a los ciudadanos a mantenerse atentos ante los nuevos conflictos, las líneas rojas, los muros y los poderes que utilizan las tecnologías para influir en la forma en que se conoce la realidad.

El alcalde de Castejón de Sos, José Manuel Abad, ha agradecido la presencia de vecinos, visitantes y turistas "inquietos por la cultura y las noticias" y ha reivindicado la importancia de apoyar a un municipio pequeño que se ha convertido en escenario de un encuentro internacional.

El director de la sede UIMP-Pirineos, Alfredo Serreta, ha definido la cita como "una cita para disfrutar, pero también para aprender, escuchar nuevas miradas y acercarnos a una realidad internacional cada vez más compleja".

El director del encuentro, Enrique Serbeto, ha agradecido la respuesta del público y ha destacado que "nos hace especial ilusión ver esta sala llena".