El XXX Maratón de Fútbol Sala Villa de Ejea se celebrará del 1 al 4 de abril con el cartel completo

XXX Maratón de Fútbol Sala Villa de Exea. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Maratón de Fútbol Sala Villa de Ejea, celebrará del 1 al 4 de abril su trigésima edición, para la que colgó el cartel de "completo" en menos de dos días y en la que homenajeará al equipo campeón de hace dos décadas y mantendrá su compromiso social con la campaña 'Stop Gambling' para prevenir la adicción a las apuestas deportivas.

En la rueda de prensa de presentación, la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, ha destacado que es de uno de los eventos deportivos más relevantes que se celebran en la localidad y la comarca con una peculiaridad muy especial ya que se celebra de forma ininterrumpida.

Además, Ladrero ha resaltado que "no solo se trata de un evento deportivo, sino también cuenta con un compromiso social destacado centrado en el combate a la ludopatía pensando especialmente en los más jóvenes".

UN TOTAL DE 32 EQUIPOS EN OCHO GRUPOS

Por su parte, Luis Pueyo, miembro del Exea FS ha agradecido la labor de las instituciones y empresas que colaboran en la organización de un torneo que "mantiene el formato de los últimos años, disputándose de manera ininterrumpidamente durante 65-66 horas con la participación de 32 equipos divididos en 8 grupos".

Ha mostrado además su satisfacción por la gran acogida que tiene como lo demuestra que en menos de 48 horas se agotaron las inscripciones.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ejea, Laura Casas, ha reconocido al tejido social y deportivo de la localidad su labor ya que "sin ellos, habría muchos eventos que no podríamos llevar a cabo".

Este torneo, que "mejora cada año" es, ha dicho, "muy importante para la hostelería y el comercio y además, pone en valor a Ejea y sus gentes".

Por último, la psicóloga sanitaria de la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar (Azajer), Itxaso Cabrera, ha recordado que esta asociación lleva más de 37 años haciendo frente al sector de las apuestas y ha mostrado su deseo de que "ojalá todos los pueblos de Aragón pusieran en marcha eventos deportivos y de ocio saludables como estos" porque en su opinión "es un ejemplo de como se tienen que hacer las cosas".

TRES DÉCADAS DE MARATÓN

El Maratón de Fútbol Sala Villa de Ejea es un escaparate deportivo y económico organizado por el Exea FS, con la colaboración del Ayuntamiento de Ejea, que moviliza a 90 voluntarios y llena hoteles y comercios, consolidando a Ejea como una parada obligatoria para equipos de varias comunidades autónomas. Además, continúa el lema '#SeguirPorTi', en memoria de Marina López Nieto, joven colaboradora del club.

Para conmemorar estas tres décadas, la organización ha preparado una edición cargada de simbolismo. Uno de los momentos más esperados será el homenaje al primer equipo del Exea FS que se alzó con el trofeo hace 20 años, un grupo que marcó el camino para las generaciones posteriores.

Del mismo modo, el Maratón de Ejea mantiene su seña de identidad con la campaña 'Stop Gambling'. En colaboración con el Ayuntamiento y Azajer, el torneo lucha contra los riesgos de la ludopatía en jóvenes mediante talleres en institutos y el mensaje de prevención impreso en todas las camisetas oficiales.

En el apartado técnico, tras el éxito de 2025, el torneo volverá a apostar por el streaming integral de los partidos, que el año pasado superó las 5.000 visualizaciones. La cobertura incluirá multicámaras, comentaristas y entrevistas a pie de pista.

Otro de los actos destacados es el Maratón Junior, organizada por la Comarca de las Cinco Villas en colaboración con el Ayuntamiento de Ejea y Exea F.S, que se lleva a cabo los días previos a la Maratón senior, y cuya final se juega justo antes que la gran final del torneo absoluto.

El Maraton de Fútbol Sala Villa de Ejea contará con la participación de 32 equipos divididos en ocho grupos de cuatro conjuntos cada uno de ellos.

Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a disputar la fase final, en la ronda de octavos de final. De estos 16 mejores saldrán los cuartofinalistas, momento en el que todos los equipos que lleguen a esta ronda ya tendrán premio por ello.

El torneo comenzará el miércoles a las 20.00 horas con el partido inaugural --después continua el jueves a las 09.00 horas-- hasta la disputa de la final la noche del sábado a las 23.00 y todo esto de manera ininterrumpida.

Se podrá acceder al recinto de manera libre y gratuita. Únicamente la fase final tendrá un límite y se podrá acceder a ella previa compra de entradas.