XXXVI Festival Castillo de Aínsa recorrerá siete escenarios de la comarca con artistas nacinales e internacionales

Cartel del XXXVI Festival Castillo de Aínsa - FESTIVAL CASTILLO DE AÍNSA

AÍNSA (HUESCA), 7 (EUROPA PRESS)

La Fueva, Tella, Labuerda o Abizanda, Olsón, además de la Villa Medieval de Aínsa (Huesca) serán escenarios del XXXVI Festival Castillo de Aínsa, cuyo cartel apuesta por diferentes colaboraciones de carácter internacional.

Los detalles de la cita se han dado a conocer este sábado en una jornada con doble evento, primero en la iglesia de Olsón, escenario del pórtico en el que se rindió homenaje a Ana Francisca Abarca de Bolea con la propuesta poético-musical de Viaggio da Venezia a Ámsterdam, y luego en Aínsa.

Así, la conocida como Catedral del Sobrarbe, se convirtió en un espacio de excepción para rendir homenaje a Abarca de Bolea a través de un delicado recorrido por su universo poético, acompañado por la interpretación de música barroca de Viaggio da Venezia a Amsterdam, la formación compuesta por Jesús Martín y Amalia Trigo.

La propuesta envolvió al público en una atmósfera íntima y evocadora, donde literatura y música maridaron a la perfección con el patrimonio único que atesora el sur del municipio. La actuación se repetirá en la iglesia de Tella el 20 de junio a las 12.00 horas.

La celebración continuó en la carpa del Castillo de Aínsa con las actuaciones de Leo Susana y Contracorriente, de Fiscal, cuyos jóvenes integrantes demostraron sobre las tablas frescura, talento y una energía contagiosa que conquistó a los asistentes.

Precisamente allí el director del Festival, Dani Escolano, dio a conocer los detalles en los que se ha estado trabajando las últimas semanas, y que vienen a completar una ambiciosa agenda que comenzará oficialmente el 20 de junio, con Somontano en Ruta y la actuación extendida del artista local Leo Susana.

"Con el 80% de aforo vendido para el concierto de El Drogas, podemos decir que estamos satisfechos y felices por la gran acogida que están teniendo las propuestas de 2026", comenzaba diciendo Dani Escolano, director del certamen anual.

"Volvemos a aunar propuestas de renombre con otras emergentes y de carácter internacional, esperando que hasta el 12 de julio tanto habitantes como turistas encuentren su plan perfecto aquí, en Sobrarbe, a partir del 20 de junio".

Entre las nuevas incorporaciones, el director destacó la participación del saxofonista valenciano Francisco Blanco "Latino" como ejemplo de descentralización, pues el concierto se ofrecerá en el Ecocamping de Alueza, en el Valle de la Fueva, el martes 30 de junio a las 20h. Se trata de una propuesta dedicada a Gerry Mulligan, una de las figuras fundamentales del jazz moderno y gran referente del saxo barítono.

El contrapunto internacional lo aportarán, además de la escuela de circo francesa Esacto'Lido, los integrantes de ShekBand (Kyiv, Ucrania) a través de una conferencia donde expondrán la realidad de vivir, estudiar y sostener un proyecto musical en un contexto marcado por la guerra.

Después de la charla, que será el jueves 2 de julio a las 20.00 horas, ofrecerán un concierto de jazz contemporáneo con matices de folk ucraniano en el Patio del Museo. Ese mismo día, y para cerrar la jornada, tomará el relevo el proyecto Jazz for Kids, haciendo de la velada un encuentro entre alumnos y profesores abierto al público.

Como muestra del aspecto social del Festival destaca, junto a la participación de Artecor Monegros, la del Coro Arcadia, agrupación musical de Arcadia Fundación Agustín Serrate (Huesca), que llega al Festival Castillo de Aínsa con el estreno de 'Entre el amor y la guerra'.

El concierto, el viernes 3 de julio a las 20.00 horas en la iglesia, se enmarca en un proyecto de residencia artística junto a la cantante colombiana Marta Gómez, que participará como invitada en varias piezas del repertorio. Marta Gómez, ya por la noche, actuará en el foso precediendo a El Naán.

ESFUERZO COLECTIVO

"Aprovechamos también este acto para comentaros que la presente edición incluye el IV Encuentro de Música Tradicional, que de nuevo traerá a grandes maestros de la música y de la danza el 4, el 11 y el 12 de julio. Las inscripciones ya están abiertas a través de la web festivalcastillodeainsa.com", ha recordado Escolano.

El concejal de cultura, Agustín Muñoz, aplaude "el esfuerzo de los muchos meses de trabajo que esconde un cartel, el resultado final que llega al público. Detrás de él hay una apuesta del Ayuntamiento y muchas manos del territorio dando forma a un evento que es de todos. Esperamos veros a partir del 20 de junio tanto en Aínsa como en todos los lugares que se suman a nuestra propuesta de apertura del verano en Sobrarbe".

Los actos previos concluyen este domingo 7 de junio con el III Encuentro de Bandas Infantiles en el Palacio de Congresos de Boltaña, una cita que reunirá a cerca de un centenar de niños y jóvenes músicos de Huesca y Tarragona en una experiencia de convivencia y aprendizaje.

El programa completo del Festival Castillo de Aínsa ya está disponible en https://festivalcastillodeainsa.com/