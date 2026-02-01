Yolanda Díaz acusa a Azcón de votar "con el PP que quiere que la gente sufra" por no revalorizar las pensiones

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante un acto de campaña electoral en Huesca. - Verónica Lacasa - Europa Press

HUESCA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado al presidente de Aragón y candidato popular a las elecciones del 8F, Jorge Azcón, de votar con el PP que "quiere causar dolor y está contra la gente trabajadora" por haber votado en contra del decreto que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de los desahucios.

"El peor PP posible que decidió golpear a 10 millones de pensionistas, 319.434 de ellos en Aragón. Para eso sirve, para dañar y ser cruel", ha acusado a los populares por haber votado en contra la medida que suponía "50 euros más" para los pensionistas, algo ante lo que la ministra ha querido tranquilizar a los afectados porque "el Gobierno de España, como siempre, lo vamos a arreglar porque estamos aquí por la gente de bien".

Díaz ha participado este domingo en el acto central de Izquierda Unida-Movimiento Sumar que, bajo el lema 'El Valor de la Gente', ha reunido en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner de Huesca a la coordinadora general de Izquierda Unida Aragón y candidata a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; y el cabeza de lista por la provincia de Huesca, Vicente Guerrero.

La líder de Sumar ha reprochado al PP que quiera "que la gente sufra": "Quieren causar dolor y echar a la gente con desahucios a la calle", en alusión a la medida también tumbada por la que a su juicio "se impedía echar a la gente más vulnerable de sus casas", además de la subida del SMI --"no os preocupéis que ya está arreglado", ha asegurado--, además de las ayudas para los vehículos eléctricos.

Yolanda Díaz ha festejado en Huesca la regularización de las personas migrantes, cuyo decreto se ha aprobado en España, porque "gracias a ello se gana en derechos", a pesar de ser una medida que ni a PP ni a VOX les gusta porque "son racistas y clasistas". Además, también les ha afeado su voto en contra de a la revalorización de las pensiones, frente a lo cual ha asegurado que "el Gobierno de España lo va a arreglar".

La ministra ha dicho que "hemos conseguido algo clave que es regularizar a las personas migrantes" y ha añadido que "al PP, al señor Azcón y a VOX, no les gusta esta medida, no sólo porque sean racistas, sino porque sobre todo son clasistas" y es que "hay personas migrantes que tienen mucho dinero que les gustan mucho, pero esos trabajadores y trabajadoras que son nuestros hermanos, que están en nuestros puestos de trabajo, que muchas veces hacen los trabajos que no hacemos nosotros y nosotras no les gustan nada" y "yo como ministra de Trabajo, no solamente festejo esta medida, sino que hoy la clase trabajadora en su conjunto y gracias a esa regularización gana derechos".

Por ello, ha apelado directamente a la clase trabajadora del Alto Aragón, señalando que "la internacional del odio puede ser derrotada, tenemos la obligación ética y política de ganarles". "Hemos demostrado con medidas concretas que el neoliberalismo no funciona, ahora toca ganarles en las urnas", ha defendido la vicepresidenta. "La reforma laboral no la hice yo --ha subrayado-- la hicisteis vosotras".

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Sira Rego, ha defendido que, en un tiempo "de excepción" marcado por el "genocidio" en Palestina, la "impunidad", IU-Movimiento Sumar representa mejor que nadie en Aragón la alternativa al modelo "que deja fuera a la mayor parte de la sociedad".

Un sistema que ha advertido, aplica "la ley del más fuerte" aceptando desde el gobierno "que las vidas de la mayoría valen menos que los beneficios de unos pocos", y asumiendo que "los derechos pueden subordinarse a los beneficios de los ultrarricos" y que "es normal destrozar nuestros territorios mientras fondos de inversión nacionales hacen caja".

Así, ha aludido al polémico proyecto de construir un telecabina por Canal Roya: "Intentaron vendernos que destrozar la Canal Roya era progreso y que quien se oponía era un obstáculo, un problema, un nostálgico. Y no".

Para Rego, el movimiento de rechazo "demuestra que no es verdad que los de arriba siempre ganen, y que, cuando la gente se junta, cambia radicalmente la correlación de fuerzas". Un intento de "saqueo" de la tierra aragonesa que ha imputado al PP, que a juicio de la ministra "ha decidido competir con Vox para ver quién llega más lejos".

Ha acusado a los populares de considerar que hay algunas vidas "prescindibles y sacrificables, que importan menos" por "negar" la acogida de niños y niñas no acompañados, "desmontar" el sistema de protección a la infancia vulnerable y "condenar" a los trabajadores del sector a la "precariedad estructural".

A ello ha añadido que hayan "dejado caer" la sanidad pública mientras "engordan" el negocio privado, además de haber permitido "que la vivienda sea un lujo y no sea un derecho".

Sira Rego ha criticado a Azcón por gobernar el territorio "como si fuera un parque de atracciones para los superricos y un catálogo de oportunidades para los fondos de inversión" y ha rechazado tener que adaptarse a que "una minoría acumule vivienda mientras la mayoría vive con el miedo al alquiler o a que haya buenos datos económicos mientras las familias trabajadoras no llegan a fin de mes".

Frente a ello ha llamado a prorrogar los contratos de alquiler que vencen este año e "ir más allá" en una situación de "emergencia" en el país para acabar con "los privilegios y el expolio" a su juicio existentes mediante la expropiación del uso de la vivienda en manos de fondos buitre y de los grandes tenedores, con leyes autonómicas de vivienda "que protejan a los inquilinos y no a los rentistas" y una fiscalidad "más justa" por la que "quien más tenga, más pague".

También ha mencionado la propuesta para aprobar una prestación universal por crianza y que la financiación autonómica "deje de engordar los bolsillos de los superricos mientras se recortan los servicios públicos", algo que ha identificado como "la marca PP".

Para poner en marcha todas esas iniciativas, Sira Rego ha pedido la movilización de los militantes porque "cuando la rabia se queda en el ámbito privado no cambia nada, pero cuando se organiza y se convierte en decisión colectiva abre una grieta". Ello, aun reconociendo la "cierta fatiga" que muchas personas pueden sentir "por ver llegar el desastre antes que otras" y trabajar "en soledad".

En concreto se ha dirigido a los votantes aragoneses que se reconocen en lo que defiende IU-Movimiento Sumar, pero "dudan" porque "muchas cosas no han cambiado" y ve "buenos discursos pero poca valentía frente a los poderosos". A ellos les ha dicho "con respeto y claridad" que IU-Sumar es la opción "que no se resigna, no se acomoda y que no gestiona el mal menor" porque "los derechos no se conceden, se pelean y se arrancan".

ABENGOCHEA LLAMA A PELEAR POR EL GRUPO PROPIO

La candidata a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea ha denunciado que "en nuestros pueblos y nuestros barrios lo único que nos salva es lo público, lo que hemos construido entre todas y todos".

Ha subrayado que "defender el valor de la gente es defender una sanidad pública que llegue a todos los pueblos, una educación que no dependa del código postal y unos servicios sociales que cuiden sin dejar a nadie atrás".

Frente a este modelo, ha afirmado que IU-Movimiento Sumar quiere "dejar de perdonar los 300 millones al año en impuesto de sucesiones a los que más tienen y, así, hacer posible el duplicar la inversión en servicios sociales".

La candidata a la presidencia de Aragón ha subrayado que IU-Movimiento Sumar es la papeleta que puede arrebatar un escaño a las derechas en el Alto Aragón.

"En la provincia de Huesca el PP saca el último escaño con un promedio de 4,67% y las encuestas dan a Izquierda Unida-Movimiento Sumar un 4,56%. Necesitamos que la gente progresista salga a votar este 8F".