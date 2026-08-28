Zaragalla cierra con 1.457 participantes y consolida su apuesta por la conciliación y el ocio de calidad

Colonias urbanas Zaragalla en Zaragoza - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las colonias urbanas Zaragalla han despedido el verano con una participación de 1.457 niños y niñas que han disfrutado julio y agosto de todas las actividades preparadas para facilitar la conciliación de las familias zaragozanas.

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, se ha sumado a la fiesta de fin de colonias con cabezudos que se ha organizado en el Colegio Público de Educación Especial Alborada, que este año se ha sumado como sede.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha ofertado para este verano un total de 4.630 plazas, una cifra que, según ha destacado Marian Orós, representa mucho más que un número: "Detrás de cada plaza hay una familia que necesita poder organizar su verano y un niño o una niña que tiene derecho a disfrutarlo". Y Zaragalla, ha continuado, "es capaz de conseguir las dos cosas y eso es lo que queremos seguir impulsando cada verano".

439 ASISTENCIAS EN EDUCACIÓN ESPECIAL

Además de facilitar la conciliación, la consejera ha destacado la importancia de que las colonias urbanas sean también un espacio inclusivo.

"Que hoy estemos en el CEE Alborada no es casualidad. Queremos que todos los niños y niñas tengan su espacio en Zaragalla y que las necesidades de cada familia no sean una barrera para disfrutar del verano", ha expuesto.

En total, los usuarios han contado con 86 plazas, 47 en el Colegio Jean Piaget y 39 en Alborada, lo que supone 430 asistencias en el mes de agosto.

El Consistorio zaragozano ha invertido casi 700.000 euros este año en Zaragalla, 30.000 más que el año pasado, lo que demuestra la apuesta del Gobierno municipal por ofrecer una alternativa de ocio educativo, saludable y de calidad.

Los casi 1.500 niños y niñas que han disfrutado de Zaragalla han invertido su tiempo en actividades al aire libre, en la piscina y practicando deporte. Además, el programa también incluye el servicio de comedor.

Marian Orós ha destacado que para este verano se han mantenido las mismas tarifas que en la edición anterior con el objetivo de favorecer el acceso de las familias a este servicio municipal.

CIFRAS

Zaragalla cuenta con un sistema de tarifas adaptado a la situación económica de cada familia, con bonificaciones en función de los ingresos y de circunstancias como el número de menores o personas dependientes a cargo. Así, el precio semanal oscila entre los 10 y los 100 euros con comedor y entre los 6 y los 60 euros sin este servicio.

Zaragalla está dirigido a escolares de entre 3 y 14 años y ofrece una programación específica para cada franja de edad en diferentes instalaciones deportivas de la ciudad.

Los más pequeños, de 3 a 8 años, desarrollan sus actividades en centros deportivos municipales con piscina de verano; los participantes de 9 a 12 años lo hacen en Stadium Venecia, Estadio Miralbueno El Olivar y Helios, mientras que los jóvenes de 13 y 14 años cuentan con actividades en los centros deportivos municipales de La Granja y Gran Vía.

Durante el mes de agosto, el programa se completa con Zaragalla Especial, desarrollado en los colegios públicos de educación especial Jean Piaget y Alborada.

En todos los casos, la programación combina ocio, deporte, juegos y actividades educativas, con propuestas adaptadas a las diferentes edades y orientadas a fomentar la autonomía, la creatividad, los hábitos saludables y la convivencia durante las vacaciones escolares.