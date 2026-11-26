La presentación se ha celebrado en el Ayuntamiento de Zaragoza. - DANI MARCOS

ZARAGOZA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza acogerá la fase final de la Copa de España S.M. El Rey Renfe de fútbol sala, que reunirá en el Pabellón Príncipe Felipe a ocho equipos en la lucha por conquistar uno de los títulos más prestigiosos de este deporte, del 11 al 14 de marzo de 2027.

La ciudad recupera así esta competición 21 años después, en una edición que estrenará un nuevo formato al unificar la Copa de España y la Copa del Rey en una gran cita para los aficionados al fútbol sala.

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y la vicepresidenta de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, Margarita Pueyo; han presentado este evento, fruto del acuerdo alcanzado entre ambas instituciones y las federaciones aragonesa y española. También ha estado presente la directora general de Deportes, Cristina García.

La celebración de la Copa de España S.M. El Rey de fútbol sala se enmarca en la apuesta del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza por la atracción de grandes eventos de carácter nacional e internacional, que posicionan a la ciudad en el mapa y generan importantes beneficios en términos económicos, sociales y de proyección exterior. Esta es una de las líneas de trabajo que han llevado a Zaragoza a la obtención del título de Capital Europea del Deporte 2027.

En este sentido, Mar Vaquero ha recalcado: "Nos marcamos el objetivo de convertir nuestra comunidad en una referencia deportiva nacional e internacional". Para conseguirlo, ha apuntado a dos acciones: "Impulsar la práctica deportiva en todos los rincones y conseguir que nuestro territorio sea el escenario de algunos de los mejores acontecimientos deportivos".

"Queremos que los aragoneses tengan cada vez más oportunidades de practicar deporte y también de disfrutarlo en su máxima expresión. Estamos consiguiendo que los mejores deportistas vengan a nuestra tierra, que las grandes competiciones elijan nuestra comunidad y que los propios deportistas le digan al mundo que en Aragón ocurren acontecimientos de la máxima relevancia", ha señalado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón.

CAPITAL MODERNA, ACOGEDORA Y CON CAPACIDAD ORGANIZATIVA

"En marzo de 2027 escribiremos la cuarta página de esta historia, y lo haremos como Capital Europea del Deporte. Eventos como este nos consolidan como una capital moderna, acogedora y con una capacidad organizativa de primer nivel", ha subrayado la alcaldesa de Zaragoza.

Natalia Chueca ha recordado también que "el fútbol sala es una disciplina profundamente arraigada en nuestra tierra, que forma parte de nuestra identidad y tiene un peso extraordinario en lo deportivo, en lo formativo y en lo social".

A través de un vídeo, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha incidido en el papel de Ayuntamiento y Gobierno de Aragón para que Zaragoza albergue esta edición de la Copa de España de S.M. El Rey Renfe.

"Es una magnífica oportunidad para darle una gran proyección al fútbol sala en el Pabellón Príncipe Felipe, un enclave de reconocido prestigio en toda España", ha apostillado.

De forma paralela, también se disputará la Copa del Rey juvenil, que previsiblemente tendrá como sede el Centro Deportivo Municipal Siglo XXI.

De este modo, el evento tendrá una dimensión todavía mayor, al congregar en Zaragoza a las mejores canteras de España, con su correspondiente impacto adicional en pernoctaciones, consumo en hostelería y comercio local, y promoción de la imagen de Zaragoza y Aragón vinculada al deporte.

OCHO EQUIPOS SE DISPUTARÁN EL TÍTULO

La competición contará con ocho equipos. Seis de ellos obtendrán su plaza a través de la clasificación del torneo Apertura de la Liga Prime Futsal, mientras que las otras dos se decidirán mediante eliminatorias directas en las que participan 86 equipos de distintas categorías del fútbol sala español.

La alcaldesa ha agradecido a la ACB y al Casademont Zaragoza por haber puesto las facilidades necesarias para compatibilizar la celebración de la Copa de España de fútbol sala con el partido de baloncesto previsto ese fin de semana en el Príncipe Felipe.

El torneo, considerado uno de los más emblemáticos del fútbol sala nacional, volverá a Zaragoza por cuarta vez, después de las ediciones celebradas en las temporadas 1990/91, 1992/93 y 2005/06. El vigente campeón es el Jaén Paraíso Interior, que se impuso en la última edición, disputada en Granada.