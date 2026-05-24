Zaragoza acogerá un encuentro nacional de academias jurídicas españolas sobre el Derecho Civil

Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón y la Real Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación organizarán un Encuentro Nacional de Academias Jurídicas españolas sobre Derecho Civil. La iniciativa tiene como objetivo iniciar un espacio de diálogo y reflexión permanente entre todas las academias jurídicas españolas, lo que constituye un hito inédito en España.

El Derecho Foral aragonés es una seña de identidad propia y, por ello, el Gobierno de Aragón considera conveniente colaborar con iniciativas como este Encuentro, que pretende divulgar el Derecho Foral aragonés y al que el Ejecutivo autonómico destinará 6.000 euros.

El encuentro permitirá confrontar ideas y compartir criterios sobre cuestiones relevantes del Derecho Civil que presentan tratamientos diversos en las distintas comunidades autónomas, como son las legítimas, los pactos sucesorios, los testamentos mancomunados o la viudedad.

Este intercambio no solo enriquecerá el conocimiento mutuo de estas instituciones, sino que también favorecerá la elaboración de propuestas legislativas, que podrán canalizarse de manera efectiva a través de las comisiones asesoras de cada territorio.

El encuentro tendrá lugar este año en Zaragoza y consistirá en una jornada de debate con la participación de los presidentes y miembros de las academias jurídicas de las distintas comunidades autónomas para confrontar ideas sobre instituciones civiles y promover propuestas legislativas.

La Real Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación se compromete, mediante este acuerdo que ha sido aprobado por Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico, a elaborar la propuesta de programa del encuentro; proponer ponentes que participen en los actos previos; aportar recursos personales, logísticos y técnicos para coorganizar el programa de actos y preparar y, en su caso, ceder los lugares para el desarrollo del evento.

Por su parte, el Gobierno de Aragón coorganizará la planificación del encuentro; aprobará el contenido definitivo del programa y validará las propuestas de ponentes que realice la Real Academia; supervisará el desarrollo del encuentro y asumirás las obligaciones económicas fijadas en el acuerdo.