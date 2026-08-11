Zaragoza activará este miércoles la alerta amarilla por ola de calor ante las altas temperaturas

Archivo - Los termómetros podrán superar los 40 grados. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza activará este miércoles la alerta amarilla del Plan Municipal de Emergencias por ola de calor esta madrugada, ante las altas temperaturas que se esperan en la ciudad en los próximos días.

Una vez más, el calor extremo registrado este verano obliga a activar el plan después de los primeros episodios ocurridos ya en junio, cuando el Consistorio puso en marcha las medidas necesarias para que la población pudiera protegerse mejor del calor y prevenir sus consecuencias.

En esta ocasión, coincide además con una alta afluencia de visitantes a la ciudad, con motivo del eclipse total de Sol del 12 de agosto, para el que el Consistorio zaragozano ha preparado un dispositivo especial con el objetivo de garantizar la seguridad y que los ciudadanos, turistas y expertos puedan disfrutar de este acontecimiento desde la capital aragonesa.

La entrada en vigor del plan municipal por la de calor podría extenderse durante tres días hasta el viernes incluido, si bien se modulará o prolongará en función del pronóstico que se vaya confirmando para las siguientes jornadas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el termómetro alcanzará en lo que quedará de semana máximas de 40º grados y mínimas de 24º.

PISCINAS MUNICIPALES Y 60 REFUGIOS CLIMÁTICOS

Entre las medidas adoptadas para estos casos, se reduce el precio de la entrada individual de las piscinas municipales, siempre que se adquiera en taquilla. El coste pasará de 4 euros a 2,5 euros en caso de los adultos; de 2,70 a 2 euros para menores de edad; y de 2,60 a 2 euros para mayores de 65 años y pensionistas.

Además, el Ayuntamiento dispone de una red municipal de refugios climáticos, que pone a disposición de la la población más sensible espacios en los que poder cobijarse en los momentos en los que el calor pueda ser, incluso, un riesgo para la salud.

A los centros de convivencia de personas mayores y los centros cívicos de la ciudad se suman, entre otros edificios municipales, la sede de la Oficina de Medio Ambiente en Casa Jiménez. Asimismo, las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza son también espacios en los que refugiarse, en sus horarios de apertura, mientras se hace uso de sus diferentes propuestas y actividades.

En total, son más de 60 equipamientos municipales, de diferente tipo, que están disponibles en su horario de apertura para que la ciudadanía que lo desee pueda resguardarse del calor.

CAMPAÑA INFORMATIVA Y PERSONAS MAYORES

Como cada año, se ha llevado a cabo una campaña informativa con folletos y en redes sociales, dirigida a toda la población, con consejos y medidas de autoprotección frente al calor.

De igual forma, el Área de Políticas Sociales contactará con las personas mayores más vulnerables que son usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia, para trasladarles las recomendaciones básicas de cuidado de la salud frente al calor, para que las tengan muy presentes durante estos días.

La hidratación es una de las claves de autoprotección en períodos de altas temperaturas, por lo que el Servicio de Infraestructura Verde ha reforzado en los últimos años la red de agua pública y elementos de confort climático de la ciudad, con especial foco en la llegada de las altas temperaturas de verano.

Como novedad, se han puesto en marcha tres dispensadores de agua fresca en el Balcón de San Lázaro, el Frente Fluvial y el Parque Grande José Antonio Labordeta, que se suman a un amplio número de actuaciones acometidas desde 2024 para facilitar la hidratación, el juego y el descanso a la sombra en el espacio público.

Por otro lado, se han ejecutado nuevas fuentes de boca en barrios con déficit detectado. En 2024, el barrio de Las Fuentes incorporó siete nuevas unidades en plaza Santa Rosa de Lima, plaza Monasterio San Vitorián, plaza Nuestra Señora del Portal, Florentino Ballesteros, Monasterio de la Rábida, Monasterio de Guadalupe y plaza de la Convivencia.

En 2025, Valdespartera sumó ocho fuentes más, fruto de una larga reivindicación vecinal, en plaza de la Bámbola, plaza Cantor de Jazz, plaza Edad de Oro, glorieta de la Sabina, plaza del Hombre Invisible, plaza Mary Poppins, plaza Señora Miniver y plaza Nanuk el Esquimal. Pulverizadores de agua y remojachicos.

También se han ampliado los puntos de refresco para mitigar los efectos de las olas de calor y crear microespacios de confort. Tras la primera instalación en 2024 en la calle Duquesa Villahermosa --junto a Delicias--, en 2025 se ejecutaron cuatro más en plaza Albada, plaza Donante de Órganos, Andador Luis Puntes y Bulevar Corredor Verde. Estos elementos, que ya están funcionando, complementan la red de fuentes y sirven como refugios puntuales en jornadas de altas temperaturas.

El componente lúdico y familiar también ha avanzado con la incorporación de juegos infantiles de agua. En 2024, a solicitud vecinal, se instaló un 'Remojachicos' en el Parque de la Tolerancia (Actur), y en 2025 se sumó una nueva actuación en la plaza Bámbola, de Valdespartera, aportando opciones de juego y refresco seguro para la infancia durante los meses más calurosos.

Todas estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Adaptación al Cambio Climático de la Ciudad y se coordinan dentro del Plan Municipal de Protección Civil por olas de calor.

PRECAUCIÓN

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recordado a la ciudadanía que extreme las medidas de precaución para evitar problemas de salud ante las altas temperaturas, en especial personas mayores de 65 años y bebés, además de aquellas que realicen actividades que requieran esfuerzo físico.

Por ello, desde la Oficina del Mayor, desde los servicios sociales comunitarios y desde el servicio de teleasistencia municipal se va a informar a los usuarios de todas las recomendaciones, mediante cartelería, folletos y atención personalizada.

Por otro lado, el Albergue Municipal tomará medidas para garantizar el alojamiento y la correcta hidratación de los usuarios, y les trasladará las oportunas recomendaciones para evitar riesgos. Los voluntarios de Protección Civil vigilarán los espacios abiertos y las zonas verdes para atender incidencias y recordar a los vecinos los cuidados personales, y se activarán las fuentes para que los ciudadanos puedan refrescarse.