El alcalde cree que "es mejor" que las generales sean antes en lugar de "todo a la vez"

Publicado 18/02/2019 13:49:02 CET

ZARAGOZA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha considerado que "puestos a elegir, es mejor" que las elecciones generales se convoquen el 28 de abril y, por tanto, un mes antes que las autonómicas, municipales y europeas, previstas para el 26 de mayo, en lugar "de todo a la vez".

Sobre si la fecha de las generales beneficia a las municipales, Santisteve ha precisado que el problema "no es de elecciones, sino de una clase política que se niega afrontar una postura de diálogo y acuerdos y a no enfangarse en enfrentamientos que no nos llevan a nada".

Para el alcalde es "una pena" que es este país "se funcione como una olla a presión, sin posibilidad de dialogo y de llegar a acuerdos en profundidad y todo el mundo apueste por crispar la realidad nacional y generar una situación de imposibilidad de acuerdos. Es muy preocupante".

Por ello ha dudado de hasta qué punto las elecciones generales pueden solucionar esa situación. "Antes se ha intentado y llevamos varios años sin gobierno de ningún tipo. Solo gobernamos los ayuntamientos sacando las cuentas al Gobierno de España ante Europa y gestionado la vida de los ciudadanos porque el desgobierno a nivel del Gobierno central es evidente".

CHA Y EL ACUERDO DE LA IZQUIERDA

"La unidad de la izquierda es una necesidad imperiosa", ha sentenciado Santisteve ante la propuesta del presidente de Chunta Aragonesista (CHA), José Luis Soro, de llegar a un gran acuerdo entre las fuerzas de izquierda.

"Todo lo que sea tender puentes, bienvenido sea, y desde ZeC lo decimos desde hace tiempo, por eso nos alegra que otros también lo digan y a ver si entre todos reencauzamos la senda de la convivencia y del pacto".

Santisteve no ha adelantado los plazos de Zaragoza en Común (ZeC) para hacer una primarias con las confluencias de otras formaciones para elegir el candidato a la Alcaldía.

"Los plazos son los que son, llevamos nuestra marcha y los acuerdos llevan meses de negociación, que llevan su propia dinámica y hacemos avances. Las primarias serán cuando lo diga la organización, pero no estamos parados y las cosas van avanzado".