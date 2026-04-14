Zaragoza aprueba la inversión de casi 4 millones para ampliar los equipos de recarga eléctrica del autobús urbano

Archivo - Pantógrafo invertido para recarga de los autobuses eléctricos - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado el inicio de las inversiones necesarias para ampliar los puntos de recarga para autobuses urbanos, ubicados en las cocheras de la actual concesionaria, la empresa Avanza. Una vez completada, la inversión se acercará a los 4 millones de euros, en concreto 3.942.309 euros, y hará posible disponer de los puntos necesarios para la recarga de los 23 nuevos autobuses cien por cien eléctricos ya encargados y que se incorporarán este otoño.

La consejera municipal de Movilidad y Medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha recordado que se sigue avanzando en el proceso de electrificación de la flota de bus urbano, un proyecto "muy ambicioso", iniciado en la anterior Corporación y con el que se da un importante impulso a la movilidad sostenible.

"Ya tenemos --ha añadido-- 112 autobuses cero emisiones funcionando día a día en la ciudad, además de los 3 nuevos autobuses turísticos. Con los 23 Mercedes eCitaro que recibiremos en la segunda mitad del año tendremos ya prácticamente la mitad de la flota eléctrica, además de un buen número de vehículos híbridos, por lo que será cada vez más residual el uso de autobuses con motores de combustión tradicionales".

La construcción de estos nuevos puntos de recarga tiene dos partes: la primera, adjudicada a Endesa, se centra en la instalación eléctrica propiamente dicha y todos los equipos y obra necesarios, con un coste de 2.287.080 euros.

Por otra parte, el suministro de los cargadores será de las empresas Mides y Kempower, en este caso con una inversión de 1.655.229 euros.

La primera fase de electrificación de las cocheras se inicia con la construcción de una nueva línea eléctrica de 1,5 kilómetros que conecta la subestación de Torre Olivera con una nueva subestación construida dentro de las cocheras municipales para poder transformar la alta tensión (45kV) a media (15kV).

LOS CARGADORES

Se instalan entonces 76 cargadores de los que 37 son de 100 kW para los vehículos de 12 metros y 38 de 150 kW para los vehículos articulados de 18 metros, así como un cargador rápido de 300 kW para cubrir situaciones imprevistas. El pasado año se ponen en marcha otros 47 nuevos puntos de recarga, que se suman a los 75 anteriores.

También se ha incorporado el nuevo Puesto de Control Centralizado (PCC), una herramienta clave en este proceso de electrificación ya que aglutina la información, en tiempo real, de los sistemas de recarga de todos los autobuses eléctricos.

Para ello utiliza un sistema SCADA --Supervisor y Control and Data Adquisition--, que es imprescindible en la automatización industrial porque permite "supervisar y controlar" el funcionamiento de instalaciones remotas a través de la recopilación, transmisión y análisis de datos en tiempo real.