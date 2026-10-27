Zaragoza aspira a situar a España en la carrera europea del vehículo autónomo con la AUCON

El director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), José López-Tafall junto al coordinador de Mobility City, Jaime Armengol, durante la presentación de la AUCON este martes, 27 de octubre. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza quiere convertirse en uno de los escenarios de referencia en España para el desarrollo del vehículo autónomo y conectado, una transformación tecnológica que ya está en marcha, pero cuyo despliegue en las carreteras europeas depende de avances regulatorios, inversiones industriales y una mayor aceptación social. Con este objetivo, Fundación Ibercaja y la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) celebrarán los días 24 y 25 de noviembre el primer Congreso Español de Vehículo Autónomo y Conectado (AUCON).

La presentación del encuentro ha tenido lugar este martes, 27 de octubre, en Mobility City, con la participación del director de Mobility City, Jaime Armengol; y del director general de ANFAC, José López-Tafal, quienes han defendido la necesidad de que la industria española se prepare para una transformación que va más allá de la electrificación y que afectará a la fabricación de vehículos, los servicios de movilidad y la cadena de valor del sector.

Armengol ha manifestado que la electrificación ya constituye una realidad comercial en España, donde "uno de cada tres vehículos vendidos es eléctrico puro o híbrido enchufable". A su juicio, el siguiente salto estará vinculado a la conectividad, la digitalización y la incorporación de sistemas capaces de procesar información con mayor rapidez, así como a nuevas funcionalidades que permitirán a los vehículos comunicarse entre sí.

"Fundamentalmente todos tenemos en la cabeza una que es la conducción autónoma, que es de lo que va a ir nuestro encuentro", ha explicado. En este sentido, el responsable de Mobility City ha apuntado que los automóviles incorporarán cada vez más software, datos e inteligencia artificial, en un proceso que no solo afectará a los fabricantes, sino que va a exigir inversiones, cambios en la regulación y una adaptación social.

En este contexto, ha considerado que AUCON llega en "el momento oportuno", cuando España se prepara para avanzar en la autorización de pruebas con vehículos automatizados a través de la Dirección General de Tráfico (DGT). El congreso pretende reunir a los distintos actores implicados para analizar las posibilidades de esta tecnología desde un desarrollo técnico hasta las condiciones que permitan probarla y desplegarla.

Por su parte, López-Tafall ha situado el debate en una transformación más amplia de la automoción. Durante los últimos años, ha indicado, la atención se ha concentrado en la descarbonización y en el cambio de motorización, mientras que otros avances tecnológicos han quedado en segundo plano.

El dirigente de ANFAC ha reivindicado que la incorporación de tecnología permite mejorar aspectos como la seguridad vial, las prestaciones y el confort. La evolución del software y de la Inteligencia Artificial aplicada a los vehículos abre, a su entender, una nueva etapa en la que la conducción autónoma puede generar otros servicios y modificar la relación entre el automóvil y la movilidad.

UNA OPORTUNIDAD PARA LA INDUSTRIA ESPAÑOLA

España es el segundo fabricante de vehículos de Europa y Aragón cuenta con un importante peso en esta industria, circunstancias que, según López-Tafall, justifican que el país no permanezca al margen del desarrollo de los sistemas autónomos. "España ha de liderar el discurso", ha remarcado, al considerar que existe una oportunidad para aprovechar la capacidad industrial ya instalada y participar de la nueva etapa tecnológica.

El responsable de la asociación ha advertido de que el despliegue de estos servicios presenta diferencias entre regiones. Según las cifras que ha citado durante la presentación, en Estados Unidos se registran unos 450.000 trayectos semanales en 'robotaxi', frente a los alrededor de 250.000 de China. En Europa, por el contrario, la circulación de vehículos autónomos y la implantación de servicios de este tipo siguen siendo mucho más limitadas.

"En Europa ese discurso aún no ha llegado", ha revelado, antes de insistir en que el sector debe prepararse para que fabricantes y desarrolladores españoles no pierdan terreno. El congreso busca contribuir a ese objetivo mediante el intercambio de experiencias y la creación de vínculos entre empresas, centros de investigación, operadores y administraciones.

En este punto, la cadena de valor del automóvil, ha resaltado López-Tafall, se ha vuelto más compleja con la incorporación de nuevas tecnologías, el software y otros agentes que intervienen en la configuración, fabricación, gestión y explotación de los vehículos.

Por ello, ha considerado necesario reunir en un mismo espacio a los participantes de este ecosistema para propiciar futuras alianzas.

El encuentro tendrá un enfoque empresarial y profesional, con sesiones de debate, oportunidades de colaboración y demostraciones prácticas, y aspira a consolidarse como una cita anual para acompañar el desarrollo del vehículo autónomo y conectado en España.

BLOQUES

El programa se estructurará en cuatro bloques: la situación actual de la conducción autónoma, las barreras regulatorias y las posibles soluciones para su despliegue en España y Europa, el impacto de esta tecnología en la cadena de valor industrial y la presentación de empresas emergentes y desarrolladores que trabajan en nuevas soluciones.

Las sesiones reunirán a representantes de fabricantes, compañías tecnológicas, operadores de movilidad y organismos públicos. Entre las entidades y empresas vinculadas al encuentro figuran Uber, Waymo, Cabify, Niulinx, SEAT, Ford, Nissan, Stellantis, Bosch Mobility, Ficosa, Antolin e Indra, además de organismos como la DGT, el Ministerio de Industria y Turismo, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) y el Barcelona Supercomputing Center.

ZARAGOZA, ESCENARIO PARA LAS PRUEBAS

La elección de Zaragoza responde tanto al peso de la automoción en Aragón como a las posibilidades que ofrece Mobility City para acercar la innovación a profesionales y ciudadanos. El centro abrió en febrero de 2023, y desde entonces ha desarrollado alrededor de un centenar de actividades al año, además de recibir a cientos de miles de visitantes.

Armengol ha subrayado que este espacio permite conectar la industria y la tecnología con las instituciones y la sociedad. "Pensábamos que desde Mobility City se podía liderar este discurso sobre la movilidad automatizada, la conducción autónoma y todo lo que tiene que ver con el coche conectado", ha postulado, al reivindicar la capacidad de Zaragoza para anticiparse a los cambios del sector.

Otro de los elementos favorables es la posibilidad de realizar pruebas en un entorno regulado, gracias a la colaboración municipal y a las herramientas disponibles para ensayar nuevas soluciones de movilidad. La intención es que el congreso no se limite a las conferencias, sino que permita mostrar cómo funcionan algunas de estas tecnologías en escenarios reales o controlados.

DEMOSTRACIONES

Entre las demostraciones previstas figura un vehículo eléctrico conectado del CTAG con automatización de nivel 4, que se probará en un circuito controlado dentro de Mobility City. El programa contempla asimismo la tecnología BlueCruise de Ford, correspondiente al nivel 2 de asistencia avanzada a la conducción, y un vehículo autónomo eléctrico de Niulinx.

De este modo, AUCON nace con la voluntad de dar continuidad a este debate y reforzar la cooperación entre los sectores implicados. Para sus organizadores, el reto consiste en que España aproveche su posición como potencia automovilística y participe desde una fase temprana en una transformación que afectará tanto a la industria como a los servicios de movilidad del futuro